Senátor Hampl: Evropská rada se silně vymezila vůči současným krokům Turecka

Dobré dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane první místopředsedo, vážený pane místopředsedo vlády, vážený pane ministře, dámy a pánové. Evropský výbor projednal tu informaci, jak tady už zaznělo, na svém zasedání zhruba před týdnem nebo o něco málo více než před týdnem. A přijal k němu usnesení, které je celkem jednoduché. Bere tu informaci na vědomí, určuje mě zpravodajem a doporučuje, abych při projednávání tohoto bodu zde na tomto plénu vám navrhl usnesení ve smyslu toho našeho výborového usnesení, což tímto činím a navrhuji vám, abychom vzali tu informaci na vědomí. Já tím pádem asi ani nebudu ty závěry nějak obsáhleji komentovat, myslím, že jsou celkem tentokrát relativně samovysvětlující. Možná jenom trošku upřesnění k tomu, co zde zaznělo, tam je zajímavá skutečně ta část pro nás, která se týká jaderné energetiky, jistě si pamatujete debatu obsáhlou, která k tomu tady byla, když jsme projednávali ten mandát pro pana premiéra než na tu Evropskou radu jel, kde nakonec převážil názor, že je potřeba takříkajíc vydobýt pro jadernou energetiku tu pozici zdroje, který bude moci být financován z těch prostředků na klimatickou změnu řekněme, když to řeknu ve zkratce. To se myslím nedá říct, že by se v této fázi zcela podařilo.

To, že Evropská rada respektuje právo členských států rozhodovat o vlastní skladbě zdrojů energie a zvolit si nejvhodnější technologie, to není něco, co by se tam podařilo teďka prosadit, to bylo už v tom návrhu závěrů, tak jak jsme je měli tady před tím jednáním. Novinkou je tedy ta věta, že některé členské státy uvedly, že součástí jejich vnitrostátní skladby zdrojů energie je energie jaderná, to je doslovná citace. Není to tedy o tom, že by uvedly, že ji považují za nejvhodnější, možná to uvedly, ale v těch závěrech prostě uvedly, že mají jadernou energetiku ve svých zdrojích. Myslím si, že stojí za to nepřehlédnout to, že ten celý klimatický závazek do 2050 není jenom o výdajích, které se tam přiznávají, že budou veliké nebo enormní. Jak ze zdrojů veřejných, tak ze zdrojů soukromých, ale myslím, že je důležité si povšimnout i toho, že například se tam docela výrazně mluví o potřebě řešit tu vnější dimenzi. Jednak takříkajíc pohyb uhlíku na hranicích, abychom svoji uhlíkovou neutralitu nevyváželi do zahraniční, respektive svoji uhlíkovou produkci nevyváželi do zahraničí. To si myslím, že je jeden z hodně důležitých aspektů. A ostatně vůbec celá role toho mezinárodního aspektu, říká se tu, pro úspěšné řešení změny klimatu bude zásadní mezinárodní angažovanost Evropské unie.

Zdůrazňuje se diplomatická činnost, já osobně jsem přesvědčen, mluvil jsem o tom už minule, že nejenom taková ta standardní klasická diplomacie, ale zejména hodně důležitá bude taková ta ekonomická diplomacie, to, jak budou vypadat obchodní smlouvy EU se zbytkem světa. Jedním z témat také byla, tak jak už jsme o tom mluvili minule, konference o budoucnosti Evropy, iniciativa Ursuly von der Leyen. V tomto ty závěry nepřinášejí nic nového oproti tomu, jak jsme to diskutovali. Požadavek, aby adekvátně byly při tom procesu zastoupeny národní parlamenty, tak se tam neobjevuje nijak silně, z mého pohledu je to trochu škoda, nicméně minule jsme se většinovým hlasováním rozhodli, že o takovýto požadavek nebudeme usilovat.

Snad ještě připomínám, zase to není překvapení, poměrně silně se Evropská rada zastala Kypru a celkem silně se vyjádřila nebo vymezila vůči současným krokům Turecka. To je z mé strany možná doplnění té informace, která už tady zazněla od pana místopředsedy vlády. Děkuji vám za pozornost.

