Senátor Hanza: Za ty peníze vám nikdo na stavebním úřadě dělat nebude

Tak dobré ještě dopoledne, vážené kolegyně, kolegové, pane předsedající, pane ministře. No, hodně mi ulehčili vystoupení paní kolegyně Kordová Marvanová a pan Trešl, protože v podstatě stejné téma tady mám já, tak bych to jenom nějakým způsobem shrnul do těch bodů, které jsou nejasné a budou nejasné, i když ve výsledku právě na tom může být jakási chyba, třeba u toho nájemného, protože není jasné, z čeho si tedy vybrat. Jestli z cenové mapy nebo z nákladového nájemného? Přitom samozřejmě například co se týká samospráv a podpory nějakého bydlení, které by bylo ze strany samosprávy, tak to nájemné nesmí být vyšší než nájemné vypočtené z nákladů spojených s výstavbou nebo pořízením a provozem toho dostupného nájemného. Ale zároveň nesmí být nájemné vyšší než nájemné určené z cenové mapy Ministerstva vnitra nebo nájemné obvyklé v dané lokalitě. Nevím, jak se nájemné obvyklé v dané lokalitě bude určovat, když například to bude obec, kde se za poslední dva roky nic nepostavilo, například bytový dům. Já postavím nový bytový dům a nemám srovnatelné nájemné v novém bytovém domě. Takže obvykle nájemné v podstatě určit nelze. Nikdo neví, co se tedy má – co má být ta nosná, abych něco neporušil jako příjemce nějaké podpory a výstavby nájemného. Další věc pro obce, regulační plán, tak tato podmínka, to je samozřejmě odklad jakékoliv záležitosti možná o rok, možná o dva. V podstatě ten, kdo někdy něco dělal s územním plánem na obcích, tak moc dobře ví, že prostě regulační plán je opravdu kámen úrazu. Vůbec to dávat jako podmínku pro obce. Obec, pokud chce vybudovat bydlení pro své občany, aby bylo dostupné, tak to dělá z nějaké vůle. A proč by si to tedy na svém území měla mít vůle ještě jakoby zregulovat a vydefinovat v regulačním plánu? To postrádá úplně logiku, že obcím tedy takzvaně jako chceme pomoct v dostupném nájemním bydlení, tak jim tam ještě hodíme překážku a regulační plán. Nedává mi to absolutně žádný smysl. Možná bych to potřeboval tedy vysvětlit, jak to je míněno. Obecně nový stavební zákon, já jsem to říkal na výboru, říkal jsem to, když jsme to schvalovali, pan Trešl na to narazil – soubor staveb. Teď ještě vlastně posunutý. Tak ještě, než se to posunulo tady o ty 4 bytové jednotky, tak třeba u nás v Teplicích, kde máme stavební úřad na úrovni ORP, tak jsme si propočítali, že pokud soubory staveb, rodinný dům a čistička odpadních vod, což je běžná stavba doposud povolovaná na jedničkách a dvojkách stavebních úřadech, tak u nás to je 270 případů za rok.

Plus teda to, co k tomu přibude. No tak si představme situaci, že máme 1. 7. Všechno naběhne – já s digitalizací nezájem problém, protože to určitě pan ministr zvládne, ale představme si situaci 1. 7., 1. července. Tak co se stane? Všichni, kdo by chtěli začít stavět – letní období, stavební sezóna, začnou honit papíry atd., tak po 1. 7. půjdou na stavební úřad. Budou si chtít postavit rodinný dům. A všichni, těch 270, nebude moci jít na svůj dostupný stavební úřad, o kterém jsme říkali, že musí zůstat dostupný, aby to lidé měli blízko apod., proto jsme ty jedničky, které třeba podle mě jsou zbytné, a dvojky zachovali, tak tam už nepůjde. Pojede do okresního města na ORP. Tam se to nahrne zrovna v moment, kdy půlka stavebního úřadu bude čerpat dovolenou, protože je léto a jsou prázdniny. Ideální čas na to naběhnout do tohoto změnového systému.

Stane se to, že bude úplně opačný efekt, než který byl kýžený a vlastně požadovaný na začátku – zrychlit stavební povolování. To nejobyčejnější stavební povolování ohledně bydlení my tímhle tím totálně zasekneme.

Takže samozřejmě stavební úřady se budou snažit jako vyhovět, udělat to co nejrychleji, ale těch překážek, které se tam sejdou, bude samozřejmě mnoho. A myslím si, že budou nepřekročitelné pro to, aby se zrychlilo. A předpokládám, že se spíš zpomalí stavební řízení na povolování bydlení. Takže na těch jedničkách, dvojkách zůstane co? No tak rekonstrukce bytu, domu, garáž. Co se stane? Na trojkách jsou chybět lidi. Jestli je tam domněnka, že z jedniček a dvojek ty lidi jako přejdou na to ORP, to se nestane.

No a na ORP neseženou lidi, protože to, co říkal pan kolega Trešl, a to, co říkám já dlouhodobě – kritéria pro výběr pracovníka na stavebním úřadu jsou taková, že vám za ty peníze nikdo dělat nebude. A není to o tabulkových mzdách. I kdyby byly dvojnásobné, tak bude problém je tam sehnat.

A já jsem říkal – pojďme je snížit, pojďme říct, dobře nemusí to být inženýr, architekt, já nevím co, ať je to třeba středoškolák. A navrhoval i panu ministrovi na výboru, ať je to středoškolák, který bude mít 2 roky na to, aby se zapracoval. A pak udělal třeba nějakou certifikovanou zkoušku o Ministerstva pro místní rozvoj, že je schopný toto dělat včetně zvláštní odborné způsobilosti. Ale dostaneme toho člověka na ten stavební úřad, aby mohl se zapracovat a mohli jsme vůbec s někým a s něčím pracovat. Ale my ho tam nedostaneme za těchto podmínek. Takže se nám rozevírají nůžky mezi tím, že nám budou na ORP chybět lidi, bude se nám hrnout a štosovat práce, a ty lidi tam nedostaneme. Co se stane? No přesně opak toho, co jsme chtěli v tomto stavebním zákoně. Nestane se to, aby se zrychlilo stavební řízení.

Mimochodem – poslední moje poznámka – dostupné nájemní bydlení se podle mě udělá pouze z jednoduchého úkonu. Zvýšením nabídky bydlení. Nikoliv tím, že budu někde někomu dávat nějaké podmínky, které jsou nesplnitelné. Ono pak opravdu to potom vypadá, že v podstatě ani nechceme po obcích, aby jakkoliv v tomto činili, protože to nakonec vypadá, že to je spíš pro soukromníky. Ale rozvažme opravdu podmínky pro to stavět, rozvažme ruce obcím, nedělejme jim tady ty fondy. Já myslím, že to spousta z nich nepotřebuje. Aby se začalo stavět. Aby se opravdu stavělo, aby se rychleji povolovalo. A když se zvýší nabídka bydlení, tak to bydlení logicky bude dostupné. Protože pokud si vezmeme situaci, že jste ve městě, kde máte jenom panelové domy z 80. let nejmladší, postavíte tam nové bytové jednotky, tak ta kategorie tohoto bydlení samozřejmě bude vyhledávanější klienty, kteří na to mají. A kategorie panelákových bytů se dostane do nižší kategorie. To znamená dostupnější. Prostě je to klasický trh, na kterém dneska bytostně chybí nabídka, nikoliv dotační tituly. Děkuji pěkně.

Bc. Hynek Hanza ODS

senátor



