Senátor Hilšer: Další z příkladů, jak střet zájmů premiéra škodí této zemi

reklama

Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně, kolegové,

dovolte, abych vystoupil z důvodu podpory pozměňovacího návrhu, který spolupředkládám s panem kolegou Wagenknechtem. Přidávání biopaliv první generace do nafty a do benzinu je prostě anachronismus. A já bych dokonce řekl, že dneska už víme, že škodí. Ta výroba těch biopaliv první generace je jednak energeticky náročná, a, jak už zde bylo řečeno, zatěžuje zemědělskou půdu, snižuje druhovou rozmanitost.

A jejich výroba má vliv na domácí výrobu potravin. Když jsem hovořil s některými automechaniky, tak dokonce říkali, že poškozuje i motory. Ale toto nemám nijak exaktně doloženo. A dnes už je zřejmé a jasné, že bionafta z potravin má v průměru o 80 % vyšší emise CO2 než ta samotná nafta, než to fosilní palivo. Takže já se domnívám se jsem přesvědčen o tom, že opravdu není žádný vážný důvod k tomu, aby se přimíchávání těchto biopaliv první generace do nafty a do benzinu nějakým způsobem podporovalo. Anebo aby se nařizovalo, protože to není ve veřejném zájmu.

Bohužel jsme v situaci, kdy místo toho, abychom v tomto státě podporovali technologické firmy, které budou zavádět nové způsoby a nové technologie, jak se vyhnout spalování fosilních paliv, uhlí a plynu, a místo toho, abychom podporovali zemědělce, aby nemuseli podléhat jakémusi řepkovému šílenství, tak se zde bohužel prosazují zákony, které podle mého názoru vyhovují především byznysovým zájmům a obchodním zájmům současného premiéra. A jeho obchodním zájmem je přirozeně vyrábět co nejvíce biopaliv první generace, hlava nehlava, bez ohledu na škody, které to přináší. Vlastní podniky, které to vyrábějí dokonce v České republice. Vlastně má monopol na výrobu těchto paliv v České republice.

Já se domnívám, že je to další z příkladů, jak privátní ekonomické zájmy a střet zájmů premiéra škodí této zemi, jak škodí občanům a jak poškozuje životní prostředí. A je to příklad, jak veřejný zájem ustupuje soukromému zájmu, který bohužel zde teď ztělesňuje a reprezentuje premiér Babiš. A je to příklad přivlastnění státu, který paralyzuje přijímání prospěšných politik. Z tohoto důvodu jsem se připojil k pozměňovacímu návrhu pana kolegy Wagenknechta. Domnívám se a jsem přesvědčen o tom, že je třeba opustit tuto cestu a podporovat nové směry, nové technologie, které budou zajišťovat snižování emisí CO2. A samozřejmě s tím souvisí i podpora zemědělců, tak, aby bylo pro ně výhodné produkovat jiné plodiny. Tak to je důvod, proč ho podporuji.

MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D. BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Senátor Hilšer: Prosazuji korespondenční volby Senátor Hilšer: Podívejte se na Maďarsko. Politici se tam veřejnoprávní TV zmocnili Senátor Hilšer: Orbánovy útoky proti homosexuálům jsou jako ty nacistické Senátor Hilšer: V ODS to dělali kmotři, v ANO to dělá samotný Babiš

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.