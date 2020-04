Senátor Horník: Proč se stát nekousne a neřekne - budou to dělat úplně všichni?

reklama

Vážená paní ministryně, vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, zákon je de facto bezzubý. V praxi to vypadá ve skutečnosti úplně jinak a přestože jsme ve stavu nouze, tak v naší malé obci je x majitelů nemovitostí, tzn. bytů, apartmánových bytů, které mají napsané fyzické osoby na sebe. Tzn. tváří se to, že tam bydlí. Je to i jako bytový prostor deklarováno v rámci vydaného kolaudačního řízení. A světě div se, tady se nesmí migrovat a většina národa se to snaží dodržovat a oni tady do těchto bytů jezdí lidi, kteří dokonce fungují dnes ještě přes Airbnb. Takže my jsme třeba v některých případech dokonce na to přišli, upozornili jsme na to, je pravda, že oni uposlechli, ale máme nějaký nouzový stav. Ale skutečnost, kdy my to řešíme v rámci toho, abychom zjistili data o pohybu těchto osob, pokud budou nakažené, tak ve skutečnosti bychom měli mít jiný nástroj, což má de facto cizinecká policie, kam žádný provozovatel penzionu, hotelu, ten, který na tom podniká, tak musí vést pohyb a musí vést informace o návštěvnících svého ubytovacího zařízení, což nemusí dělat lidé na těchto platformách. A tam je zásadní chyba. A já tedy nevím, proč se stát nekousne a neřekne rovnou: "Budou to dělat úplně všichni." Já nechci, abychom byli udavačský stát, ale my máme dnes 1500 ubytovacích lůžek a k tomu přibylo dalších asi 200, které fungují na těchto platformách a jsou nepostižitelné. A paní ministryně Schillerová se tady bila v prsou, jak zatočí právě s těmito platformami v rámci sdružení tehdy poplatku ubytovacího a poplatku z ubytovací kapacity. Co nastalo? Vůbec nic nenastalo. Ten zákon je opět bezzubý a my dokonce jako stát dovolujeme konkurenční výhody pro ty, kteří to dělají přes tyto platformy. Tzn. řádný ubytovatel všechno platí, je čitelný, chodí na něj daňové kontroly. A tady na tyto ubytovatele nikdo a jsme na ně krátcí. Tak sakra, to je přeci hrozně jednoduché to nařídit, platformám to nařídit. A když to nebudou chtít dělat, tak nepodnikejte v ČR. V Číně by je vypnuli, to je hrozně jednoduché. Takže je vypněme, pojďme srovnat to prostředí. A teď se neobracejme na nějakou chytrou karanténu, že nám to vyřeší, nevyřeší. Časově to vůbec nevyřeší. Ti lidé budou mezitím už úplně jinde a nám se ani nebude snít, kde zrovna budou. Ale hlavně my o nich vůbec nebudeme vědět. To je třeba si uvědomit. V praxi to funguje úplně jinak. A to jsme malá obec, máme městskou policii, ty lidi de facto známe, my je vidíme, my na ně nemůžeme, ale tím chci říci, že tak, jak to bylo předložené, je to úplně zbytečné, je nám to na nic. Ani pro chytrou karanténu to k ničemu není. Takže já pro to zvednu ruku, protože chci doufat, že v té rychlosti, v jaké to vláda připravila, budu doufat v to, že připraví úplně stejně, do nějakých dvou měsíců, novelu zákona, kde umožní srovnání podnikatelského prostředí těm, kteří to dělají oficiálně, mají pevné baráky, hotely, s těmi, kteří jedou přes tyto platformy. A to je obrovský problém. Tyto finance unikají nejen státu, ale především, prosím vás, peníze, které jdou do obecních rozpočtů, protože nově shrnutý jeden poplatek za ubytování jde do rozpočtu plně měst a obcí. A pokud s tímto vláda nic neudělá, tak není třeba, abychom se tím vůbec zabývali, protože je třeba dotlačit tyhle sdílené ekonomiky tam, ať mají svoje místo na slunci, ale ať mají stejné prostředí podnikatelské jako všichni ostatní. Děkuji za pozornost.

