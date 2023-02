Senátor Hraba: Žádná z evropských automobilek zatím nemá technické řešení

reklama

Vážený pane předsedající, vážený pane vicepremiére, milé dámy a vážení pánové. Jen doplním mé předřečníky, už to skutečně dlouho vypadá, že se Evropa rozhodla podříznout si pod sebou pomyslnou větev a dobrovolně nahrávat v automobilovém průmyslu jiným ekonomikám, a to hlavně těm asijským, to si přiznejme. Návrh na zavedení normy Euro 7 je toho jenom dalším příkladem. Je to stejné jako s tím včerejším zákazem výroby spalovacích motorů po roce 2035. My si jako Evropa nejdřív něco zakážeme, zregulujeme, vydávají se mnohdy až budovatelská prohlášení, až poté se hledají cesty, jak z toho ven. Je to úplně stejné, jako kdybych se rozhodl prodat si svůj dům a za 14 dní se mít vystěhovat a teprve hledat, kam vlastně se uchýlím, kde bude mé další bydlení. To přece není normální a rozumný postup. Emise CO2 je určitě potřeba snižovat, životní prostředí si chránit musíme. S tím naprosto souhlasím. O tom není pochyb. Ale takovéto sociální inženýrství je prostě přes čáru a s tím zásadně nesouhlasím. Tady bych si dovolil doplnit pana senátora Čunka, podle vyjádření šéfa Volkswagenu by ta Fabia měla stát až o 120 tisíc korun více, tedy alespoň podle zdrojů, které jsem dohledal. Uvažuje se v tomto případě o zastavení její výroby, pokud by to skutečně tak bylo. Ale zase, už se mluvilo o tom, že žádná z evropských automobilek nemá zatím technické řešení.

Pokud si budeme takovéto normy my jako Evropa dále stanovovat, normální lidé si tím pádem nebudou moci dovolit pořídit si automobil.

Jsem rád, že vláda se bude nahlas v Bruselu ozývat, že se bude snažit prosazovat své připomínky. Opět bych si dovolil navázat na pana kolegu Čunka, který hovořil o tom, že termín ambiciózně je příliš velký eufemismus. Myslím si, že pokud gentleman hovoří o termínu ambiciózní, tak tím má na mysli nemožný. Myslím si, že gentlemani a dámy ve vládě si to myslí také.

Děkuji za pozornost.

