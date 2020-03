Senátor Kantor: Důvěra ve státní instituce je těžce podlomená

reklama

Já bych si dovolil vyjádřit k té situaci taky. Protože tady zazněl excelentní tedy rozbor od pana předsedy Vystrčila, excelentní rozbor člena a znalce integrovaného záchranného systému. A já nevím, jestli podám excelentní rozbor, ale každopádně podám svědectví tedy z toho, že jsem se ocitl v situaci, shodou okolností, to není žádné moje přání, ale člena krizového štábu fakultní nemocnice, člena primáře nebo primáře novorozeneckého oddělení s 80 zaměstnanci a 50 pacienty a předsedy výboru pro zdravotnictví a sociální politiku, čili najednou se mi sešly všechny ty 3 zkušenosti nebo zkušenosti těchto 3 pozic tak, že musím říct, že jsem otřesen. Já jsem otřesen z toho, co sebestřednost pana premiéra dopustila, protože jinak se to nazvat nedá. To, že vidíme každý den několikrát denně tři čtyři lidi, kteří mluví o tom, že po 14 dnech, po 16 dnech se omluví za nedostatek pomůcek, to je naprosto neomluvitelné a nepřijatelné. Kdyby tady pan premiér byl, což jsem asi neočekával, tak bych se ho zeptal a řekl bych mu, aby mi vysvětlil, proč a z jakého titulu z vlastní vůle, z vlastní sebestřednosti ohrožuje 10 milionů obyvatel této země, protože to, co se do této doby událo, je naprosto bezprecedentní. Ohrožuje také tím pádem, a snad to těm lidem dojde, i těch svých 30 %, kteří ho volí. Protože je ohrožuje opravdu na životě, ohrožuje na životě zdravotníky tím, že jaksi došlo k selhání dodávek zdravotníky v integrovaném systému a tak dále. Všechny tak, jak to máme v tom usnesení. Já si vzpomínám na to, jak jsme čekali, doslova čekali na tom krizovém štábu na to, až přijdou v pátek roušky, přijde v pátek základní, základní vybavení! To je jako kdybyste chtěli dávat injekci bez jehly. Základní vybavení a nepřišlo třeba do Vojenské nemocnice, nula. Přišla zakázka, ta se rozdělila a ve vojenské nemocnici, která by mohla sloužit jako vzor pro boj s virovou infekcí, přišlo nula. Nula. Stejně tak tedy ještě mně zůstává rozum stát, jako jak to vlastně vypadalo v pondělí při uzávěrce těch oblastí, kde je několik tisíc lidí. Došlo k tomu, že v podstatě, teď dám svoji zkušenost a potom ještě jednu věc, došlo k tomu, že byly uzavřeny oblasti, my jsme se v krizovém štábu sešli v 9 hodin, zjistili jsme, že sestřičky neprojedou do práce, dobře, to je další decimace, to je další možná decimace toho zdravotnického personálu. No a potom ještě jsme se dozvěděli a říkali jsme, co bude s našimi pacienty, co mají hemodialýzu, co nemají přístup teď momentálně do nemocnice, cytostatickou léčbu, pár takových situací je, kdy prostě ten člověk musí, protože je ohrožený na životě. Tak já jsem zvedl telefon, zeptal jsem se pana krajského ředitele. Ten velmi dobře, a určitě by mi to tady kolegové z integrovaného záchranného systému řekli, že nemůžou pustit nikoho, že prostě to nejde. Tak jsem říkal, zvolám hejtmanovi. Zavolal jsem hejtmanovi, ten přirozeně to nevzal, což jsem neočekával. Tak jsem mu napsal SMS. Do hodiny potom se situace vyřešila, velmi nenápadně, a potom tedy telefonáty s námi jako s ústředním štábem, tedy se štábem fakultní nemocnice. Za dvě hodiny mi zavolal pan hejtman a to PR, které si dělal, vypadalo tak, že v nich říkal, no vy mi neberete telefon, asi ty telefony klekly. Já už vám 2 hodiny volám. Všechno je v pořádku. A závěrečná věta byla – máme to pevně v rukách. Tři hodiny po uzavření oblasti s několika tisíci lidmi, s nejasnými situacemi, naprosto nejasnými. Tak nám potom hejtman, pan Okleštěk, řekne, máme to pevně v rukách.

Jak to mají pevně v rukách můžu říct tady, protože paní senátorka Šromová mi dneska ráno, jsme si telefonovali v 7 hodin a až do 8 hodin jsme spolu řešili toto. Píše, že se obrací s dotazem kdy a kdo bude zásobovat lékaře v uzavřené oblasti ochrannými pomůckami vzhledem k tomu, že se tak zatím neděje s výjimkou jednou roušky pro zaměstnance. V pondělí to bylo uzavřené. Dneska mi toto přišlo – jedné roušky pro zaměstnance ordinace praktického lékaře. Čili člověk v první linii, zajištěné sdružení praktických lékařů. Čili ne vládou nebo hejtmanstvím.

Protože bylo uváděno, že v oblasti může být až 1000 občanů s koronavirem, jedná se o každého 20. potenciálně nakaženého. Když ordinací projde 50, 60 lidí, tak pravděpodobnost je dost velká. Proto je třeba, aby lékaři hleděli na každého pacienta s příznakem jako na pozitivního a při jeho vyšetřování byli chráněni. I občané v uzavřené oblasti mohou trpět jinými chorobami a není možné jim nezajistit lékařskou péči. Teď už víme, že je vymezena nemocnice ve Šternberku pro lidi z postižené oblasti. A to v pondělí, úterý nebylo ještě řečeno, až dnes se to nějakým způsobem definitivně rozhodlo. Potom mi paní doktorka napsala, že se dnes dozvěděla, že na jednoho praktického lékaře přijde respirátor 1. třídy a rukavice a brýle. Respirátor 1. třídy je takový ten respirátor, když třeba něco děláte doma v dílně, tak abyste se nezaprášili, abyste nedýchali prach, tak si dáte respirátor 1. třídy. To, co má naše policie, to je pomůcka typu FFP2, která už je daleko účinnější a o které jsem psal v dopise ráno, že to je konečně účinná pomůcka, ale respirátor 1. třídy, to je v podstatě to, co máme my tady, něco v té kvalitě. Takže to je moje druhá poznámka. Máme to všechno v rukách.

V této situaci, v době, kdy máme katastrofální nedostatek sester a lékařů, tak ne v této situaci, v normální situaci, kdy jsem uvažoval, že svoláme veřejné slyšení kvůli nedostatku sester a lékařů, což může znamenat ohrožení bezpečnosti státu podle mého, ale teď nemluvím v těch kategoriích, které jsou používány v zákonech, ale může to prostě ohrozit, tak v této situaci nám dochází k tomu, že třeba na mém oddělení musím rozdělit lékaře a říkám jim lékaře první linie a lékaři druhé linie. A v druhé linii zůstávají doma týden a potom, pokud se nic nestane a nepřijde nikdo nakažený a my nebudeme muset poslat všechny teď momentálně, protože k tomu není žádný prováděcí předpis, k tomu nám nikdo nic neřekl, jak to máme dělat, takže to všechno už v sobotu byla taková samovýroba toho, jak rozepíšeme služby, aby tam mohl personál zůstat. A kdyby to prasklo v první linii, tak kdo přijde z druhé linie. Takže jsme rozdělili lékaře na první a druhou linii. Ti z druhé linie jsou doma, budou se střídat na konci týdne. A tak to vypadá potom i ve většině. A sestřičky máme rozděleny po třech skupinách po třech, které chodí každá někdy jindy na obědy, které chodí každá jindy,jako ty skupiny, aby se nepotkávaly v šatně. A pokud by se stalo, že to někde praskne, tak aby nám zůstalo místo šesti sester, které by musely odejít na karanténu, pokud by se to stalo, ale za normálních okolností, kdybychom nechali normální režim, tak by musely odejít ty sestřičky, pokud by některá sestřička projevila příznaky atd., tak by do karantény musely odejít tři sestry, které přišly, noční služba, takže by se to týkalo rázem 18 sester. To je obrovské nebezpečí. Koneckonců mediálně známý případ pana doktora z Olomouce, který ordinoval nějakou dobu, tak vyřadil celé oddělení traumatologie a místo nich teď slouží ortopedové. To jsou ty důsledky, které by nám mohly nemocnice vylidnit během krátké doby. Ale je docela možné, že pro zdravotníky by existovaly jiné výjimky, které jsme ale nedostali k dispozici, jak by se tato situace dala řešit. Vím, že ve Vojenské nemocnici v některých oborech slouží dvanáctky a zbývajících dvanáct hodin, buď už je to zavedené, nebo se to očekává, že lidé budou spát v nemocnici, 12 hodin budou dělat a 12 hodin budou spát. To je situace v podstatě teď. A za 14 dní se dá očekávat podle prognózy pana profesora Prymuly a podle prognózy, o které se zmínil i tady pan ministr, se dá očekávat další daleko horší situace. Já jsem chtěl, abyste to slyšeli. Proto jsem chtěl, abychom o COVIDU mluvili, že je to velmi vážná věc a není to jen takové politikum, ale je to věc, která se dotýká opravdu života a zdraví všech 10 milionů obyvatel. Ne, že by všichni umřeli, to v žádném případě, ale prostě i normální onemocnění, které vyřadí člověka na nějakou dobu, je riziko a nemělo by k tomu být přistupováno tak lehkomyslně. To je jedna věc.

A druhá věc, ještě jsem chtěl po panu premiérovi, jestli by mi vysvětlil věci ohledně Ústředního krizového štábu, že nebyly zavedeny standardní mechanismy. Ale to je v podstatě v usnesení řečeno.

Potom bych chtěl vyzvednout občanskou společnost, ta zatracovaní nehavlovsky smýšlejícími lidmi, kteří říkají: "Občanská společnost není úplně nic moc a důležití jsme my, politici," tak to bych chtěl říci, že se zase ukazuje, že díky občanské společnosti, to je ta základna, na které vyrůstají další struktury včetně nejvyšších státních. To je ta občanská společnost. A neziskové organizace, které jsou mnohokrát dehonestovány. A teď se ukáže, že bez těchto obětavých lidí v neziskových společnostech bychom nemohli jako stát tuto situaci přestát. Takže zároveň mi jen dovolte, abych ocenil a poděkoval mým kolegům zdravotníkům, sestrám, lékařům, potom přirozeně všem, jak je to v usnesení, ale nejen v celé ČR, ale konkrétně i v krizovém štábu Fakultní nemocnice v Olomouci a konkrétně i mým kolegům třeba na oddělení, protože to prožívám s nimi. A potom dalším jako mým, dejme tomu, přátelům a lidem, kteří teď momentálně doma sedí a šijí roušky, což je prostě nepředstavitelné. A můžeme si tady říkat, kolik potřebujeme milionů, nepotřebujeme milionů, ale to se prostě nemělo stát. A ta důvěra ve státní instituce je těžce podlomená. A je to jen kvůli sebestřednosti a kvůli neschopnosti si přiznat, že mám své limity.

