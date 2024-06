Senátor Klement: Nehledáme cestu jak, ale že to stávajícím způsobem nejde

Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo, dámy a pánové.

Úkol státu, respektive ministerstva je zajistit dostupnou lékařskou službu a v základu primární péči. Jak jistě víme, primární péče má 5 základních oborů: praktičtí lékaři pro dorost – praktičtí lékaři pro děti a dorost, praktičtí lékaři pro dospělé, praktický lékař gynekolog, praktický zubní lékař a agentury domácí péče.

Profesor Dušek z Ústavu zdravotnických informací a statistik České republiky již v roce 2017 dal detailní analýzu toho, že právě lékaři v primární péči nám budou chybět. Chybí zejména zubaři a chybí zejména praktičtí lékaři pro děti a dorost. Moc se omlouvám, ale slova pana ministra ve smyslu definic a určitě důležitých procedurálních kroků vedoucí k nostrifikaci a odbornosti samy o sobě nám asi lékaře do ordinací nepřinesou. Spíše mně to připomíná cestu úřednického stylu, kdy nehledáme cestu jak, ale hledáme cestu, že to stávajícím způsobem nejde. Proto možná zklamání z toho neutrálního stanoviska ministerstva zdravotnictví.

Jako městský a krajský zastupitel se – nebojím se použít slovo „skoro denně“ – setkávám s potřebami starostů o to, aby zajistili na svém území pro občany, kteří samozřejmě platí zdravotní pojištění, dostupnou lékařskou službu. Ano, podle slov Stomatologické komory, podle statistik, které nám tady kolega Tomáš Třetina přednesl, lékařů-zubařů možná přibývá. Ale už to nejsou ti zubaři, kteří měli 2,5 tisíce klientů ve svých kartotékách, ale mají třeba jenom 600, 500 klientů. Ano, souhlasím s tím, že chtějí vykonávat lékařskou službu pečlivě, chtějí se věnovat pacientovi delší dobu. To je pravda, ale ten nárůst lékařů musí být enormně vyšší, pokud chceme mít takovouto obslužnost klientů v rámci stomatologické péče.

Já bych tímto rád i vyzval i ministerstvo zdravotnictví, aby se zajímalo nejenom neutrálním stanoviskem k tomuto důležitému zákonu, kde moc děkuji všem, kteří odpracovali novelu tohoto zákona, ale i třeba tomu, aby se zkracovala doba, nebo respektive upravila se doba pro výuku a přípravu praktických lékařů pro děti a dorost, protože tento lékařský nebo studijní kmen, který je, se výrazně oddělil od kmene třeba pediatrického. To studium je enormně dlouhé. Potřebujeme tyto lékaře dostat do svých ordinací.

Děkuji za pozornost a samozřejmě za podporu tohoto zákona.

