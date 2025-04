Česká televize: Velká mediální novela vstoupí v platnost 1. května. Co to znamená pro naše diváky?

„Schválení velké mediální novely je po dlouhých sedmnácti letech úspěchem nejen pro média veřejné služby, ale také pro jejich diváky a celou společnost. Česká televize díky novému zákonu získává stabilní a předvídatelné financování, které je základním předpokladem pro její další nezávislý rozvoj,“ říká generální ředitel České televize Jan Souček a dodává: „Do konce dubna předložím Radě ČT návrh novely letošního rozpočtu. Díky novému financování může management ČT intenzivně pokračovat v přípravě transformační a rozvojové strategie nezávislé a samostatné veřejnoprávní televize do roku 2030.“

Na obrazovky ČT24 se také vrátí pořady, jejichž výroba byla z úsporných důvodů pozastavena. „Bezprostředně po podpisu velké mediální novely panem prezidentem začala Česká televize připravovat obnovu všech pořadů, které byly od dubna z úsporných důvodů pozastaveny,“ doplňuje generální ředitel Jan Souček. Do televizního programu se tak vrátí Fokus Václava Moravce, diskusní pořad Zkraje, Interview Plus, Týden v politice, Regiony ČT24 a Archiv ČT24.

Od května poplatky jinak. Co se změní pro plátce?

Velká mediální novela přináší navýšení měsíční výše poplatku pro fyzické osoby ze 135 korun na 150. Bude proto třeba provést kontrolu správné úhrady v závislosti na způsobu platby. Nejjednodušší kontrolu a přehled nabízí portál ZDE.

U diváků, kteří hradí televizní poplatek prostřednictvím SIPO, bude změna provedena automaticky. U plateb SIPO prostřednictvím inkasa z bankovního účtu bude ale třeba ověřit výši inkasního limitu, podobně jako například u navýšení záloh za elektřinu. V případě úhrady SIPO v hotovosti nebo zadáním jednorázového trvalého příkazu je třeba uhradit předepsanou částku.

V případě platby trvalým příkazem s měsíční frekvencí je třeba upravit tento příkaz na novou výši, tj. 150 korun. Úhrada musí být provedena do 15. dne v měsíci, za který je poplatek hrazen. Pokud poplatník hradí poplatek za Českou televizi trvalým příkazem se čtvrtletní, půlroční nebo roční frekvencí, bude vyzván k doplacení nové výše poplatku. Pokud poplatník uhradil poplatek s ročním předstihem za období leden–prosinec, tedy dle původní výše 1 620 korun, bude mu vypočítán nedoplatek. Za období leden–duben činí poplatek 540 korun (4 x 135 korun), za období květen–prosinec pak 1 200 korun (8 x 150 korun). Celkem tedy 1 740 korun, od kterých se odečte již uhrazených 1 620 korun, výsledný celkový nedoplatek při roční frekvenci plateb tak bude činit 120 korun. Podobně bude Česká televize postupovat u půlroční a čtvrtletní frekvence.

V případě opakované platby platební kartou zadanou v účtu poplatníka bude nová částka stržena automaticky.

Česká televize bude o těchto náležitostech informovat ve vysílání spoty a dále prostřednictvím e-mailu či datovou schránkou registrovaným poplatníkům. Veškeré informace k televizním poplatkům jsou k dispozici na webu ZDE či na infolince +420 261 133 944. Dotazy mohou poplatníci zasílat také na e-mail poplatky@ceskatelevize.cz.

Informace pro nové plátce

I nadále platí, že poplatek za Českou televizi je hrazen vždy jednou za jednu domácnost, nezávisle na počtu přístrojů. Novými poplatníky se stanou domácnosti, které dosud neměly televizní přijímač, ale vlastní zařízení, které je schopné přijímat televizní signál, například i prostřednictvím internetu, tedy mobilní telefon, tablet, notebook apod.

Jak se přihlásit?

Přihlášení k platbě televizního poplatku je možné provést on-line ZDE. Jedná se o nejsnazší způsob přihlášení. Přihlášku (ZDE) je také možné stáhnout, vyplnit a zaslat e-mailem na adresu poplatky@ceskatelevize.cz, datovou schránkou (ZDE) na ID y7rjeuf nebo poštou na adresu Česká televize: Televizní poplatky, Kavčí hory, 140 70 Praha 4.

Poplatek nemusí platit domácnosti, jejichž příjem za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 2,15násobek životního minima (k osvobození je zapotřebí se přihlásit a tuto skutečnost následně doložit). Osvobozeni jsou i lidé s úplnou nebo praktickou slepotou obou očí či lidé s oboustrannou úplnou nebo praktickou hluchotou (v obou případech musí současně splňovat všichni členové domácnosti).

Změna u právnických osob

Firmy doposud platily televizní poplatky za každé zařízení. Nově budou hradit poplatky podle počtu zaměstnanců. Od platby poplatku jsou osvobozeny ty právnické osoby, které zaměstnávají do 25 zaměstnanců, bez ohledu na to, jakými přijímači disponují. Tím zároveň Česká televize naplňuje příslib podpory malých podniků a podnikajících fyzických osob. Hranice pro maximální výši poplatku byla stanovena na 500 a více zaměstnanců. Na nahlášení počtu zaměstnanců České televizi je vyhrazena doba od 1. 5. do 30. 6., nová výše poplatku pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby je stanovena od 1. 7. 2025. Stávajícím poplatníkům z řad firem bude Česká televize zasílat do datové schránky odkaz, na kterém mohou oznámit počet zaměstnanců. Noví poplatníci se mohou přihlásit na webu ZDE.

V rámci novely se také mění pravidla veřejnoprávních médií pro reklamu. Sponzoring ve vysílání nebude moci přesáhnout 260 hodin ročně na všech programech ČT a 25 % výtěžku z takového sponzoringu bude povinně odváděno do Státního fondu kultury. Na webu ČT a ČRo budou reklamní sdělení zakázána. I tímto krokem tak ČT naplňuje podmínku zachování duálního a vyváženého mediálního systému v ČR.

Česká televize děkuje všem, kteří hradí televizní poplatky řádně a včas.

