Mladí voliči SPOLU v pražských médiích. Petr Holec varuje „zbytek země“

Petr Holec upozorňuje, že poslední průzkum agentury STEM pro CNN Prima News kromě volebních preferencí ukázal i další zajímavosti. „Média jsou v Česku posedlá volebními průzkumy, z nichž tvoří vlastní realitu. Ironie je, že nám nikdy neřeknou to, v čem se průzkumy nepletou, jak ukazuje i poslední STEM pro CNN Prima NEWS. A sice, proč u nás většina médií připomíná vládní propagandu?“ nastiňuje Holec s tím, že průzkumy nám mimoděk gratis prokazují ještě jednu cennou službu.

„A sice hodnotu politického vhledu většiny TV expertů, které svým úsudkem porazí i stůl štamgastů v hospodě krátce před placením. V jednom týdnu nám totiž ochotně vysvětlí i to, proč stejná strana v různých průzkumech současně roste i padá,“ píše ironicky Holec.

Z průzkumu je zřejmé, že jedině v Praze má vládní tábor větší podporu než opozice a právě tam přitom sídlí velká média. „Praha, kde sídlí všechna velká média, je totiž jediným krajem v celém Česku, kde premiérská koalice SPOLU porazí ANO. A kde mají současně nejvyšší podporu i vládní STAN a Piráti, kteří už se zase cpou Fialovi do příští vlády, protože pořád platí hypotéky i leasingy a český pracovní trh umí být fakt krutý,“ vysvětluje Holec.

Ve zbytku republiky je to přitom přesně naopak. „A logicky, suverénně nejslabší z celé země jsou v Praze SPD a STAČILO!, ty nemají v metropoli ani poloviční podporu, než jakou mají ve svých nejsilnějších krajích. A částečně to platí i pro ANO, to se ovšem pohybuje v megačíslech; v nejslabší Praze mu STEM změřil 23 procent, zatímco v nejsilnějším Ústeckém kraji 42 procenta. Neboli: Praha je sice v Česku jasnou politickou deviací, zbytku země ale mediálně diktuje svůj politický názor. To potvrzují i další čísla z průzkumu,“ tvrdí komentátor.

Holec v komentáři na svých stránkách dále upozorňuje na demografické rozdíly ve volebních preferencích, kdy vládní strany volí většinově mladší a vzdělanější občané. A právě mladí lidé z Prahy vedou hlavní česká média, což vysvětluje její provládní směřování.

