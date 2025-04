Ministryně Černochová: Nikdy jsme nikam neposlali techniku, která by neměla odpovídající náhradu

Pane kolego, nechcete dezinformovat, ale děláte to. Žádné modernizované tanky T-72 se na Ukrajinu neposílaly. Posílaly se tam staré tanky, posílala se tam stará munice, posílala se tam stará technika, která je nepotřebná z hlediska Armády České republiky. Ve chvíli, kdy budeme mít více tanků i Leopardů 2A4, případně 2A8, nedá se vyloučit, že tanky, modernizované tanky T-72 někam pošleme. Ale ne v tuhletu chvíli.

Nikdy jsem já ani náčelník generálního štábu nepřipustili to, že bychom někam posílali nějakou techniku, která by tady neměla odpovídající náhradu. Nikdy. Takže prosím, nešiřte tyhlety dezinformace.

A souhlasím s vámi i v tom, že munice je po světě málo. Munice je málo v Evropě. Proto Česká republika jako jedna z těch zemí, která lídruje muniční iniciativu, tak tu munici shání právě i v jiných zemích mimo evropský kontinent, mimo mezinárodní společenství, jejichž jsme součástí, jako je Evropská unie, jako je Severoatlantická aliance. A stále se nám to daří, protože, bohužel mimo evropský kontinent, ty státy byly schopné a možná ochotné poskytovat Ukrajině munici, byť to nikdy nedělaly veřejně, ale dělaly to tak, že byly schopné i rozšířit výrobu.

Mě mrzí, že žiji na starém kontinentu, kde donedávna byl zbrojní průmysl považován za dirty byznys, za něco, co je špinavého, co prostě není něčím, s čím by chtěly mít něco společného třeba banky. A že to jsem já a vláda Petra Fialy, kteří se i toto snažíme měnit, a daří se nám to... Mimochodem československá obchodní banka po letech konečně otvírá účty zbrojařům.

