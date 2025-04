Skopeček (ODS): K návratu do plné síly potřebuje Evropa radikální změnu

Děkuji za slovo. Já jsem disciplinovaně zhruba hodinu přihlášen. Přihlásil jsem se po vystoupení paní předsedkyně Schillerové, po tom úvodním.

Pak mně ještě stálo za to reagovat na paní místopředsedkyni Richterovou, která navazovala a pak se tam rozběhla ta zběsilá série faktických poznámek, ze kterých podle mého názoru, jestli nás sledují občané, tak z toho nikdo nemůže být příliš moudrý a nic si z toho nemůže odnést.

Čili já jsem to vydržel a chtěl bych vystoupit nyní a reagovat, jak už jsem říkal, na paní předsedkyni a nejprve na paní místopředsedkyni Richterovou, která přišla s termínem, který se mi poměrně líbí a který bych si velmi přál, protože jako občan České republiky, která je součástí evropského kontinentu, si také samozřejmě přeju Evropu v plné síle. To je heslo, které si myslím je takové, pod které bychom se všichni mohli podepsat. Nicméně proto, aby byla Evropa v plné síle, tak potřebuje především zvýšit svoji konkurenceschopnost, která dramaticky v posledních letech upadá. Bohatství a síla Evropy vždycky tkvěla v tom, že měla silný průmysl, který předbíhal celou řadu jiných ekonomických center ve světové ekonomice a to nám dodávalo sílu a to nám také nějakým způsobem generovalo výdaje i na výdaje do nejrůznějších oblastí veřejného sektoru.

Evropa dneska v plné síle není. Není v plné síle ani zdaleka. Z Evropy utíkají firmy do ekonomik, na které jsme se ještě v minulých dekádách a v minulém období dívali trošku skrz prsty a považovali jsme je za méně rozvinuté ekonomiky. Tu sílu Evropa poztrácela zejména kvůli tomu, a ztrácí stále, že má drahé energie, že má extrémně drahé energie a že hází svému průmyslu klacky pod nohy, že je příliš byrokratická, že ztrácí jakýkoliv inovační potenciál.

Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ph.D. ODS



místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

To je to, co ničí Evropu. To je to, proč není dneska Evropa v plné síle. A pokud něco neuděláme s těmi zejména zelenými regulacemi, s Green Dealem, a pokud neuděláme něco, co vrátí ceny energií do nějakého rozumného řádu, do nějakého rozumného intervalu, pokud, a to je další věc, nejenom co se týče cen, ale pokud nezajistíme stabilní dodávky elektřiny průmyslu v Evropě, tak věřte, že Evropa se těžko do nějaké plné síly vrátí, protože nic jiného než ten průmysl tady nemáme a nejsme žádnými lídry ani v nových technologiích, které rovněž se rozvíjí ve Spojených státech, ale třeba dneska i v Číně, což nás musí trošičku strašit.

K tomu, aby se ta Evropa do té plné síly vrátila, tak potřebuje radikální změnu Green Dealu, v optimistickém samozřejmě pohledu jeho zrušení nebo alespoň radikální reformu. To nejsem si jistý, jestli je program Pirátů. Piráti vždycky byli stranou, která ten Green Deal velmi podporovala a spíš by ho utužovala a zpřísňovala. Tak jestli v tomto směru došlo ke programové změně a díváte se na zelenou politiku racionálněji, protože bez toho se k té plné síle Evropy vrátit nelze, tak jedině dobře.

Anketa Máte důvěru k instituci papeže coby hlavy katolické církve? Mám 11% Nemám 81% Nevím / Je mi to jedno 8% hlasovalo: 5348 lidí

Pak tam ještě se zmínilo to, že díky Trumpovi nebo kvůli Trumpovi budeme muset zvyšovat výdaje na obranu. Já myslím, že Trumpa můžeme kritizovat za leccos, ale jestli za něco ho nemáme kritizovat, tak za to, že přece je na naší vlastní odpovědnosti a na nás samotných, že budeme financovat svoji obranyschopnost. Takovéto černé pasažérství a spoléhání se pouze na peníze a financování armády ze strany Spojených států, to já prostě nepovažuju za správné a dlouhodobě udržitelné. A to, že Spojeným státům v jisté chvíli dojde trpělivost s těmi, kteří jsou podobně bohatí, respektive jsou méně produktivnější, pracují méně, jsou línější, a to, že Spojeným státům dojde trpělivost a nechce za tu Evropu ty vojenské náklady hradit, to považuju za legitimní názor a v tomto směru bychom se měli vzpamatovat a měli bychom vzhledem k naší ekonomické úrovni spoléhat na obranu sami a nikoliv si ji financovat bohatším strýčkem ze Spojených států. Tolik k paní kolegyni Richterové.

K paní předsedkyni. Já na jednu stranu oceňuju to, že v tomto bodě máte přístup v tom směru, že nechcete politikařit, nechcete obstruovat, chcete ten zákon podpořit. Přesto mě zaujala v tom vašem vystoupení jedna úvaha, že vlastně to rozvolnění fiskálních pravidel by se mohlo týkat vícero oblastí, nejenom armády, ale třeba energetiky nebo i dalších. Já bych před tím velmi varoval. Dobře víme, že přestože se zlepšuje trend hospodaření veřejných financí, tak veřejné finance nejsou zdravé, jsou strukturálně nerovnovážné, jsou strukturálně nemocné celou řadu let, a přestože se nějaký ten trend daří zvrátit, daří se nám snižovat deficit státního rozpočtu, tak bude trvat ještě mnoho let, než veřejné finance uzdravíme. A bude to bezesporu trvat celou řadu, nebo bude to úkol i pro navazující vlády.

A co určitě by nebyl dobrý nástroj, který bychom jakýmkoliv vládám v tom nadcházejícím období dali, by byla rozvolněná fiskální pravidla, kde bychom nemuseli dodržovat ten limit výdajů nejenom na armádu, ale takhle bychom si tam nasázeli celou řadu oblastí, které by se nám třeba líbily, považovali bychom je za správné, prioritní. Ale znamenalo by to, že z těch fiskálních pravidel, jak jsem řekl, by se stal trhací kalendář a neplnila by roli toho, že by brzdila nás - a teď mluvím v obecném slova smyslu - nás politiky před tím neodpovědným fiskálním chováním, které je způsobeno tím volebním cyklem. A tím, že máme volby v České republice téměř každý rok, tak je pro každou politickou reprezentaci velmi složité nějakou fiskální disciplínu udržovat. A ta fiskální pravidla jsou alespoň jakýmsi - pro mě málo přísným, já bych je raději zpřísňoval - ale alespoň nějakým mantinelem, který limituje vlády v tom, aby výdaje zvyšovaly nad nějakou únosnou mez.

Chtěl bych se zastat i Národní rozpočtové rady. Já si myslím, že se chová férově. Kritizovala vás, kritizuje i nás, to, co uděláme pozitivní, za to nás pochválí. Takže když si přečtete třeba analýzy Národní rozpočtové rady, tak zjistíte, že Národní rozpočtová rada chválí tuto vládu za provedenou penzijní reformu a za daňový balíček, proti kterému vy jste protestovali a podávali ústavní stížnosti. To je od Národní rozpočtové rady chváleno s tím, že to prodlužuje udržitelnost veřejných financí v tom dlouholetém kontextu. A naopak nás kritizuje za celou řadu věcí, za které nás kritizujete vy. Koneckonců i ty položky v tomto státním rozpočtu, v tom letošním státním rozpočtu, jsou koneckonců i kritizovány Národní rozpočtovou radou. Takže já mám pocit, že je to organizace, která se chová odpovědně. A kéž bychom dokázali my jako politici aplikovat více jejich doporučení, co se týče fiskální odpovědnosti do našeho hospodaření.

No a poslední, to si neodpustím trošku dloubnutí. Vy jste v tom vystoupení říkala, že hnutí ANO vždycky a za jakýchkoliv okolností podporovalo armádu, podporovalo obranyschopnost České republiky. Já si pamatuju tedy alespoň jeden okamžik, kdy jste na ústředí KSČM proto, aby podpořili komunisté rozpočet, byla ochotna akceptovat snížení obranného rozpočtu o 10 miliard. Minimálně v tomto okamžiku jste nehájila zájmy České republiky a Armády České republiky.