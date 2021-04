Senátor Kos: Možnost nákupu korporátních akcií a dluhopisů považuji za riskantní

reklama

Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, vážený pane guvernére, kolegyně, kolegové.

U tohoto zákona se ukazuje to, co je v Česku neblahou tradicí, že jednotkou dočasnosti se stal „1 furt“. Totiž loni přijatá novela zákona o České národní bance umožnila dočasně centrální bance tzv. kvantitativní uvolňování obchodování s investičními nástroji, drahými kovy, pohledávkami a dalšími aktivy. Nyní, přestože přínosy tohoto rozšíření nebyly nijak vyhodnoceny, ony de facto nebyly ani nijak silně využity, tak se chce jejich platnost prodloužit na dobu neurčitou.

Já se domnívám, že v krizové situaci je toto rozšíření jistě vhodné, ale myslím si, že dát bianco šek na další využití těchto opatření, časově neohraničené trvání, nepovažuji za správné. Nakonec, jak se ukazuje, tak, jak tady bylo přirovnáváno, že v jiných zemí včetně Evropské centrální banky jsou tyto nástroje k dispozici, když se po Evropě podíváme, nevidíme, že by v těchto státech přinesly nějaké zásadní zlepšení finanční situace.

Já bych se tady zastavil u dvou nových kompetencí, které jsou v zákoně na delší dobu ČNB umožněny. Vyhnu se té části makroobezřetní, protože o té tady bylo řečeno panem guvernérem, myslím si, docela dost. Takže dvě ty kompetence. Jednou kompetencí je rozšířená možnost nákupu vládních dluhopisů i na dluhopisy s delší dobou splatnosti. Já tady vidím určité nebezpečí. Nechci se dožít toho, kdy národní banka bude masivně nakupovat státní dluhopisy, o které nebude na trhu zájem. Bude tak sanovat státní rozpočet, stlačí vysoké úroky za tyto dluhopisy, které by dluhopisy měly na volném trhu, a tím umožní vládě se tímto způsobem zadlužovat.

Protože tržní úroková sazba je spolehlivou brzdou k tomu, aby se stát takto zadlužoval. Když se tahle brzda odstraní, tak by se vláda mohla spolehnout na tento odkup, mohla by mít přestat zájem na skutečném řešení hospodářské a ekonomické situace a na konsolidaci veřejných financí. Mohla by bez zábran ty peníze z dluhopisů utrácet. Jaký by asi byl konec takového řešení, zvýšená inflace, možná náraz do dluhové brzdy. Dál nebudu ten černý scénář domýšlet.

Za podobně riskantní považuji možnost nákupu korporátních akcií a dluhopisů na českém trhu. Je otázka, jak bude ČNB vybírat, kterou firmu podpoří nákupem dluhopisů, kterou nikoliv. Může hrozit politické ovlivňování atd. Já se omlouvám za černé scénáře, které jsem tady nastínil v těch dvou případech. Osobně považuji ČNB za konzervativní, jejího guvernéra i bankovní radu za odborníky na svém místě, nepodléhající politickým tlakům a plnící základní cíl ČNB, péči o stabilitu finančního systému České republiky.

Nicméně netušíme, co může nastat v dalších letech, tak si dovolím na závěr takový bonmot, že tohle rozšíření nástrojů ČNB by nemuselo přinést to, co od něj někteří očekávají, mohlo by naopak přinést to, co od něj očekávají jiní. Děkuji za pozornost.

Jenom na závěr, proto pro tento zákon nebudu hlasovat, protože si myslím, že je to zákon do krizové doby, která, jak vidno, nás opouští, nebyly vyhodnoceny přínosy, případně do konce tohoto roku je ještě dostatek času, aby nějaká drobná novela v případě nutnosti použití nových nástrojů byla možná schválit. Děkuji.

