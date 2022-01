Senátor Koštial: Sociální politika musí být motivační, ne demotivační

reklama

Pane předsedající, pane vicepremiére, dámy a pánové, dovolte mi, abych na úvod řekl, že jsem tento návrh také podpořil a budu hlasovat pro. Nicméně s vědomím, že legislativní proces nebyl úplně šťastný. A když bychom se začali bavit o tom, jak má proběhnout zkrácené jednání v legislativní nouzi a jaké to má splnit podmínky, tak bychom tam určitě našli spoustu nedostatků. Ale já se chci zmínit o něčem jiném. My samozřejmě teďka jsme zdědili nějakou situaci, za kterou víceméně nemůžeme, chceme pomoci těm občanům. Podotýkám, že rád pomáhám poctivým občanům, kteří jsou v určité situaci nezaslouženě, a k tomu se dále dostanu, ale musíme také zvážit, a proto vyzývám pana ministra, abychom na to mysleli, protože tak jak jsem navštěvoval v poslední době firmy, na které to také dopadá a mnohdy tedy fatálně, zdražení energií, tak může nastat vlna sekundárních propouštění, kdy ty firmy, u nás konkrétně mrazírny a některé manufaktury, které mají hodně lidskou práci, mají postaveno své podnikání na lidské práci, tak ty se rozhodují teďka v tomto okamžiku, že budou masivně propouštět, protože to neutáhnou energeticky. Situace na trhu je taková, že koncoví odběratelé nechtějí uhnout ze svých nastavených cen. A prakticky ty firmy buď unesou tady to zdražení, nebo neunesou. A teď tady nejsme od toho, abychom se bavili o hospodářských dopadech, ale zase jednání v legislativní nouzi má myslet také na fatální dopady na obyvatelstvo. A ono možná teď vidíme jenom ty první a nevidíme ty sekundární. Takže já bych chtěl poprosit nebo vyzvat ministerstvo ke komplexní revizi sociální politiky u nás. Aby byla sociální politika u nás motivační, a ne demotivační. Abych nemusel poslouchat v těch firmách to, že když budou propouštět, tak v první řadě budou propouštět české zaměstnance, protože zneužívají sociální dávky, chodí k lékaři, kdy nemusí, neustále se to opakuje, fluktuace, řeší se to. Takže pojďme si říct, že ano, toto je první pomoc, tady jsme ochotni zamhouřit oči a jít trochu nestandardní cestou, ale za tím musí následovat totální přepracování sociální politiky v Českém státě, aby byla motivační a pobízela ty lidi k tomu, aby chodili do práce a vydělávali si peníze a nemuseli končit na tom ekonomickém dně a nemuseli jsme jim tímto nestandardním postupem pomáhat. Děkuji.

Rostislav Koštial ODS



senátor

