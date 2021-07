Senátor Kraus: Navrhujeme zvýšit minimální pojistné limity

reklama

Vážený pane předsedající, paní ministryně, kolegyně a kolegové,

na zdravotním výboru, kde jsme tento zákon projednávali, tak jsme schválili pozměňovací návrh, který je identický, jak jsem říkal předtím, s garančním výborem. A já jenom chci upozornit na to, co tento pozměňovací návrh přináší a že řeší prakticky všechny ty problémy, které tady byly citovány při příspěvku pana senátora Láska. Totiž tento pozměňovací návrh zavádí, navrhuje zvýšit minimální pojistné limity tak, aby odpovídaly aktuálním okolnostem. To znamená, abychom se vyhnuli tomu, že skutečně jsou poskytovány zdravotní služby, které to pojištění nepokrývá. A ta změna je taková, že minimální plnění pro jednu pojistnou událost se zvedá z 60 tisíc euro na 120 tisíc euro. To znamená něco přes 5 milionů korun, což ve 100 % případů nechronických onemocnění nutně musí pokrýt náklady, které jsou spojené s léčbou v českých zdravotnických zařízení.

Dále ten pozměňovací návrh přináší další povinnost. A to tak, že cizinci, kteří pobývají na území České republiky dlouhodobě, tedy déle než 90 dnů, mají povinnost se pojistit v rozsahu komplexní zdravotní péče, takže to je jinak řečeno totéž. A z toho důvodu, aby to všecko bylo jasné, průhledné a regulované, tak se zavádí registr, nově, zdravotního pojištění cizinců, ve kterém budou všechny potřebné údaje, samozřejmě s řádnou ochranou osobních údajů atd., do kterého bude mít vstup jednak Ministerstvo vnitra, Policie ČR, a hlavně také zdravotnická zařízení. Takže tam budou vidět, pokud takového pacienta přijmou, jaké on má pojistné plnění. A jestli je to minimální pojistné plnění v těch hranicích, jak jsem je říkal na začátku. Samozřejmě, že ta zdravotnická zařízení nemohou odmítnout poskytnutí neodkladné péče, to řeší tohle to jenom opravdu péči plánovanou. A samozřejmě tento návrh kromě jiného taky ještě odstraňuje ten monopol VZP, a. s.

Pokud, a to je problém, který tady byl zmiňovaný, chce pracovník, ať už je to profesor na univerzitě, výzkumných ústavech atd., jak bylo řečeno, že tady kvůli tomu nezůstávají, tak si může tímto komerčním pojištěním své dítě zde pojistit. A ty platby jsou a předpokládaně budou ve výši průměrné platby zaměstnanec do zdravotního pojištění. Takže pokud tady někdo pracuje jako výzkumný pracovník, tak jistě je placen tak, že když chce, tak si může to pojištění komerční pro své dítě pořídit. A jenom zkušenost moje osobní ze světa, když jsem pracoval v zahraničí a byly tam se mnou děti přechodně, tak jsem si je prostě musel pojistit. A tak to funguje mimo Evropskou unii ve všech státech světa. Takže proto vás poprosím o schválení toho pozměňovacího návrhu zdravotního výboru, a zároveň druhého pozměňovacího návrhu garančního výboru.

Děkuji.

