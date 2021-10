Senátor Láska: Budoucí prezident Babiš? Nikdy. Tady mám podmínky

reklama

Pokud se Andrej Babiš rozhodne kandidovat na prezidenta, tak v takové volbě nebudu moci volit jen podle svého srdce. Budu muset zohlednit fakt, že mnou zvolený kandidát nebo kandidátka ho musí být schopen nebo schopna v druhém kole porazit. Proto budu u osobností v prezidentském klání nad rámec předpokladů k dobrému vykonávání úřadu hledat následující schopnosti:

1) Budu vybírat silnou osobnost, která ustojí nechutnou, lživou a pomlouvačnou kampaň, kterou proti ní AB rozpoutá. Je to to jediné, co on umí. Je schopen všeho, včetně těch největších prasáren. A zvládnout to nebude sranda. Zároveň to musí být osobnost, u které lži AB (tipuju to od pohlavního zneužívání dětí, po okrádání vlastních prarodičů) budou co nejméně uvěřitelné. Zkrátka osobnost oplývající všeobecně dobrou, nekonfrontační pověstí (takový typ Marka Ebena).

2) Dále to musí být osobnost, která bude schopna uloupnout část původního elektorátu Miloše Zemana. Na příkladu posledních sněmovních voleb si, prosím, všimněte, že na prostý součet hlasů takzvaný „demoblok“ skoro o půl milionu hlasů prohrál. Zachránilo nás jen to, že spousta z hlasů pro ostatní strany propadla (např. pro KSČM či Trikolóra). V prezidentských volbách však nepropadne žádný. Proto můj kandidát musí být schopen oslovit i část voličů mimo „demoblok“. Tady by se nabízel třeba Petr Pavel, který by jako voják mohl oslovit část Zemanových voličů „ochranářů“. No, ale to by nemohl mít tak žalostnou kampaň, jako doposud. No nic. Jdeme dál.

3) Do třetice to musí být osobnost, která v závěrečných debatách AB prostě rozmetá na kousky. Z poslední prezidentské volby víme, jak zoufale tuhle roli nezvládl Jiří Drahoš. A sledovanost debat právě před posledními sněmovními volbami byla opravdu vysoká. Debaty proto můžou být rozhodujícím momentem, který určí budoucího prezidenta v očekávané těsné volbě. Tady by se nabízel třeba Vít Rakušan, který debaty evidentně umí a zvláště AB by si v nich pohodově namazal na chleba.

Spousta požadavků, co? Ale jinak to nejde, v prvním kole se budu řídit podle nich. Lepším prezidentem než AB bude pravděpodobně každý z kandidátů a kandidátek, kteří se do voleb dostanou. Takže uvažování „hlavně, aby AB v druhém kole porazil-a“, u mě bude hrát prim. A na závěr… Jasně, hodně moc bych si přál, aby mým kritériím nejvíce vyhovovala žena.

Mgr. Václav Láska BPP

Tento profil nevytvořil Václav Láska, proto zde není aktivní

senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Senátor Láska: Těžké rozhodování Pirátů Okamura se ohradil proti pomluvám od Hrušínského, Láska se mu vysmál: Takto hájíte svobodu slova? Senátor Láska: Pozval jsem Okamuru do svého pořadu. Co on a Hitler? Neodtrhl by se? Senátor Láska: Překročením české hranice český občan přestává být rodičem

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.