Senátor Láska: Když to umí v Německu, tak proč by to mělo být těžké tady?

Vysvětlení ke kauze Autodromu Most, která vás tak rozohnila

Místní u autodromu žili rádi a autodromem se bavili a byli na něj hrdí. Chodili na závody a tak. Jenže pak autodrom koupil nový majitel a zcela změnil způsob užívání. Přivedl na autodrom takzvané komerční jízdy, které vyjma zimních měsíců prováděl neustále a každý den. Běžně se jezdilo od osmi do osmi, a to včetně sobot a nedělí. Zároveň se nehlídal hluk z těchto jízd, který vysoce přesahoval intenzitu, které je dosahováno například na německých okruzích.

A tady asi bude zakopaný pes, neboť zákazníky těchto komerčních jízd byli převážně jezdci z Německa a Rakouska, kteří se svými hlučnými stroji doma prostě jezdit nemohli.

Místní se dlouho snažili s novým majitelem domluvit. Navrhovali mu, aby závody dál provozoval bez omezení, ale aby komerční jízdy neprovozoval v neděli, ve všední dny aby byl klid po šesté večer a alespoň nějaké dny v roce, aby byly komerčních jízd prosté.

Nový majitel opakovaně odmítl dělat jakékoliv ústupky, a tak místním nezbylo, než podat tvrdou žalobu na to, aby je prostě přestal obtěžovat hlukem.

Tuto žalobu jsme po letech vyhráli. Nicméně ani toto vítězství neznamená, že musí být autodrom zavřen. Soud jasně řekl, že se omezení netýká závodů a místní to akceptují. Omezení se týká jen komerčních jízd, které musí ustat v neděli, ve všední dny se musí dostat do rozsahu běžném na moderních okruzích a autodrom musí přijmout taková technická opatření, aby při těchto jízdách bylo dosahováno hluku dle hygienických limitů. Když to umí v Německu, tak proč by to mělo být těžké tady?

Takže když majitel uvede komerční jízdy do provozu co do rozsahu a hluku obvyklého na jiných okruzích, může je klidně provozovat dál. A závodit a trénovat před závody se na Autodromu Most může dokonce bez jakéhokoliv omezení.

Mgr. Václav Láska BPP

