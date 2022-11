Senátor Láska: Opravdu exekutoři mají být v konkurenčním prostředí?

reklama

Dobrý den, paní předsedající, kolegyně, kolegové,

díky vystoupení mé předřečnice došlo trošku ke změně vnímání této problematiky, protože ji tady máme potřetí, vždy jsme se bavili o tom, že je to sice dobré, ale v nevhodný čas, nebo že to spíše má být aktivita vlády, než Senátu. Teď přichází argumentace, že je to veskrze špatně, což trošku mění možná i ten náš náhled na tu věc a diskusi, kterou bychom o tom měli vést.

Z těch bodů, které kolegyně tady řekla, bych chtěl reagovat na dva, kde to vidím výrazně jinak než ona.

Jeden je ta otázka konkurenčního prostředí. Kladu si totiž otázku: Opravdu exekutoři mají být v konkurenčním prostředí? Čím by si ti exekutoři měli konkurovat? Vždyť oni pouze plní zákonnou povinnost a plní ji zákonem předepsaným způsobem. Kde jsou ty prostředky, které ukáží, který exekutor je lepší a který není? Ta zákonná forma a norma, kterou je upravena jejich působnost, jim moc šancí k nějakému konkurenčnímu soutěžení nedává.

Mgr. Václav Láska BPP

Tento profil nevytvořil Václav Láska, proto zde není aktivní

senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Říkal jsem to už, když jsme to tady měli poprvé, že prostě nejsem ztotožněn s tou myšlenkou, že problematika exekucí má být konkurenční prostředí. Já si to nemyslím. Tak to není. Konkurovat si můžou podnikatelé, kteří si konkurují cenou, rychlostí, podmínkami výkonu té své práce. Ale nic z toho exekutor nemůže, protože to má předepsané zákonem. Já se skutečně neztotožňuji s tím, že exekutorské prostředí je prostředí konkurenční, že by snad exekutoři touto změnou přišli o nějakou konkurenční soutěživost. Neřku-li, když se na to podívám, že mezi sebou exekutoři soutěží, když se podíváte na to, kteří exekutoři jsou nejsilnější a nejúspěšnější, to znamená, mají největší exekutorské úřady, jsou to vždycky věci velmi problematické. A jsou to věci, kdy tito exekutoři si vybudují výhradní postavení na základě toho, že jdou na ruku velkým věřitelům; bankám, velkým podnikům. V důsledku toho vymáhání pohledávek malých věřitelů, řadových občanů upadá. Protože o ně prostě není zájem. Pro exekutora je výhodnější, když vymáhá řadu různých bankovních poplatků, dluhů. To, že někdo chce vymáhat po velké firmě dluh ze spotřebitelského sporu, to většinu exekutorů, těch velkých, nezajímá.

Anketa Líbil se vám plakát „Putin v pytli na mrtvoly“, který vyvěsil Rakušan? Líbil 0% Nelíbil 98% Nezajímá mě to 2% hlasovalo: 3574 lidí

To, co navrhuje kolegyně, by naopak mohlo přispět k tomu, že exekutoři budou mít mezi sebou aspoň rovné postavení, že vymizí to, že jsou tu velcí exekutoři, kteří řeší banky a velké věřitele, a pak ti malí, kteří, sotva co na ně zbude, ale zároveň že mají ty pohledávky, které jsou malé, nemají takové výdělky, aby tu kancelář mohli mít postavenou tak, aby relevantní vymáhali úplně všechny pohledávky, bez ohledu na to, jak velké jsou.

Současný princip vede k tomu, že velcí věřitelé jsou spokojeni. Ale naopak vymáhání malých pohledávek, malých věřitelů upadá, protože u velkých exekutorů není zájem a malí na to nemají prostředky. S čím s kolegyní souhlasím, je, že, také nejsem příznivce rozdělování té války dlužník – věřitel. Tam má být rovné postavení. Opravdu naše společnost má tendenci za věřiteli vidět jenom ty velké banky, dopravní podnik, platby pokud atd. Ale věřitelé, věřitel, to je spotřebitel, který úspěšně vyhrál po pěti letech spor o rozlepenou botu, to jsou matky živitelky z výživného, to jsou všechno věřitelé, kteří si zaslouží naši ochranu. To já naprosto beru. Není tady rovnítko, že věřitel rovná se zlý člověk, dlužník rovná se hodný člověk. Tak to opravdu není.

Na druhou stranu to, aby velké množství dlužníků padalo do toho kolotoče exekucí, ze kterého už nemůžou ven, ze kterého už se nemůžou vyhrabat, nemůžou se už zapojit do nějakého normálního pracovního procesu, to je v zájmu nás všech. Tím nechceme chránit ty jednotlivé dlužníky, kteří si nabrali půjčky, neumí je splácet, spadnou do kola, ze kterého ne můžou ven, protože pokud je tam necháme, je to ku škodě nás všech. My tam primárně bráníme, tím, že dáváme těmto lidem prostor vrátit se zpět do pracovního procesu, do normálního života, řekněme si na férovku, že ne všichni toho využijí, to je jasné, ale aspoň některým tu možnost dáme, oni to udělají, tak tím chráníme nás všechny.

Naši společnost. Takže to, co kolegyně navrhuje, z mého pohledu je prospěšné jak pro exekutory, tak pro některé dlužníky, kterým to dá šanci na vrácení se do života, tak je to prospěšné zejména pro malé, osamělé věřitele. Ve finále je to prospěšné pro celou naši společnost, protože to může snížit naše náklady v sociální oblasti na lidi, kteří spadnou do dluhových pastí a neví, kudy z nich ven.

Psali jsme: Senátor Láska: 16letý a 80letý člověk velmi často má stejnou úroveň rozhodování Senátor Láska: Hamplová je právnička a politička zcela totožné kvality jako je básnířka Senátor Láska: Zwyrtek Hamplová? Zastoupení ruské Dumy v českém Senátu. A Kovářová? Senátor Láska: Pavel, Nerudová, Hilšer. Pokud jeden z nich vyhraje, jsem spokojený

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama