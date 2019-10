Senátor Láska: Tohle je zrada

Tenhle scénář už známe. Kurdové bojují na zemi po boku aliančních vojsk. A ty je pak nechají na pospas diktátorovi.

Nejprve tomu iráckému. A teď se to samé chystá u uzurpátora tureckého. Syrští Kurdové byli jedni z nejstatečnějších bojovníku proti ISIS. Bojovali na zemi. V tváří v tvář nepříteli. Žádné sypání bomb z velké výšky. Mnoho jich zaplatilo životem. Turecko tak vášnivé v boji s ISIS rozhodně nebylo. Spíš naopak. No a teď, když Kurdové ubránili svá města i holé životy. Když se postarali o statisíce uprchlíků i válečných zajatců... Tak teď na ně vtrhne "statečná" turecká armáda. A my tomu budeme mlčky přihlížet.

Nemám rád silná slova. Ale tady nelze jinak… Prostě tohle je zrada. Jestli Turci vtrhnou s armádou na území obývané syrskými Kurdy, tak to prostě bude věc, se kterou se neumím smířit. A budu proti ní protestovat všude, kde to půjde. A tak nahlas, co jen to půjde.

Mgr. Václav Láska BPP

Tento profil nevytvořil Václav Láska, proto zde není aktivní

senátor

autor: PV