Senátor Lochman: Navýšení zakázek je krok správným směrem

Já jsem k tomu chtěl říci tři podstatné věci, z mého pohledu. Jednak tady podporuji kolegu senátora ctěného, pana Navrátila, i další kolegy, z hlediska zvýšení limitu. Jako mnoho nás to považuji za velmi vhodné, dokázal bych si představit i zvýšení limitu u služeb na 4 miliony a u staveb na 10. Nicméně toto vnímám jako kompromis, protože když se díváme na tu celkovou inflaci, stále tam nejsme. My jsme dostávali několik emailů k tomu, jak je to netransparentní. Já to opravdu za to nepovažuji a řeknu proč.

Když se dívám na moji starostenskou zkušenost, jako mnoho z nás buď byli starostové, nebo jsou, právě sčítání zakázek nebo například u architektonických soutěží, když nejdete tou klasickou soutěží podle komory a chcete dobrého architekta a vyberete si třeba čtyři, dáte souběžné zadání zakázek, to znamená, aby oni naskicovali a nějakým způsobem vám připravili nějaké varianty, tak se dostanete k tomu, že vás to bude stát na všech těch skicách možná několik desítek či stovek tisíc, pak si někoho vyberete, pak mu budete chtít dát autorský dozor a následně budete chtít soutěžit projektovku.

Dostanete se do toho, že v nějaký moment vám řeknou, že to bude sčítání té zakázky a že ten autorský dozor není možný, a vlastně byste měli znovu soutěžit celou tu záležitost znovu. Tím pádem tam nemůžete mít toho kvalitního architekta. Samozřejmě můžete to dělat podle komory, ale ne každý projekt, a to víme všichni, ne každý projekt, prostě ten, kdybych použil to anglické slovo flagship, ten hlavní, který chcete dělat tou nejlepší soutěží, někde prostě vnímáte dobré za to dát i prostor třeba mladým architektům.

To je jenom jeden z příkladů, proč upozorňuji na to, že nepovažuji férové ty výkřiky, které byly, že je to netransparentní, že je to krok špatným směrem. V tomto si myslím, že je to navýšení těch zakázek krok správným směrem, protože opravdu mnoha obcím, a tady se na to dívám z obecního pohledu, chápu, že veřejní zadavatelé nejsou jenom obce a města a kraje, ale mnoha těmto samosprávám to přinášelo už hluboké komplikace. Dostal jsem také, a to jsou desítky zpráv od kolegů, kteří to podporují ze samospráv. Tady to považuji za velmi vhodné.

Mám za to, že když máme registr smluv, mnoho věcí zkontrolujete v tom registru smluv. Vůbec se nebráním tomu, abychom dále zpřesňovali transparentnost. Vím, že ten pozměňovací návrh, který zde načetla ctěná kolegyně Adéla Šípová, byl diskutován ve sněmovně. Nicméně z mého pohledu, jak je to nastavené, v danou chvíli je to dostačující. Změnám se nebráním, jenom nepodezírejme a priori, a zase se vracím k obcím, že oni nějakým způsobem se snaží ty věci zaonačit, protože většina těch obcí, minimálně ty, kteří mají radu, ale i ty menší obce, mají vnitřní normy.

Ty vnitřní normy jsou zpravidla, když se podíváte, museli bychom se zeptat některých úřadů, které to šetří, ale když jsem si dělával nějakou statistiku a přehled, nad 100 tisíc tam jsou poměrně jasné detailní způsoby, jakým způsobem zadávat ty zakázky. Nejdřív nějakým poptávkovým řízením, pak je to třeba oslovením několika dodavatelů, potom už to jde na portál občana zpravidla nad 500 tisíc. Většina těch veřejných zadavatelů v samosprávách už má věci na portálu, na portálu zadavatele.

Zde chci tedy říct, že těch několik kontrolních momentů zde je jak v samosprávě samotné, tak v registru smluv, tak v tom portálu zadavatele. Chápu, že někteří z toho mohou vypadnout, a jsou obce, v mém regionu taky mám jednu takovou, větší město, které často zadává a zadávalo za 5,9 jedné firmě a často, na různé věci, to samozřejmě nepovažuji za dobré, ale vždycky si to můžete zkontrolovat v registru smluv.

Mluvil jsem s lidmi z těch organizací, které se zabývají transparentností, a rozhodně tady jsou věci ke zlepšení. Ale nepovažuji za vhodné nyní vracet tento zákon do sněmovny jenom kvůli tomu, že bychom upravili, když to řeknu, 3 fochlíčky, které by se zaškrtávaly. Vnímám to jako dobrý návrh, ale ne tak podstatný na to, aby ten zákon byl vrácen.

Jako celek bych ho chtěl podpořit. Myslím si, že právě třeba z těch příkladů, které jsem zmínil, u těch architektonických soutěží, je jich samozřejmě řada, tak to navýšení vnímám jako vhodné.

A ještě jednu věc. Já jsem tu nový, několik měsíců, chápu, že tady jsou zajeté praktiky, které tu jsou roky, ale jenom bych chtěl říci, že pro mě jako nového senátora, když dostanu email, a teď to nemyslím jenom k této věci, ale když dostanu email v 8:40 ohledně toho, že je připravený pozměňovací návrh, před 10 minutami na stůl, a má několik stran, já prostě nejsem schopný ze své podstaty pro to hlasovat, protože se s tím nemohu seznámit detailně. A to opravdu nemyslím vůči této jedné věci, ale myslím to obecně, protože potom je to o tom, že někdo prostě chce to téma zvednout. Ale jestli ho chce opravdu zvednout, je potřeba ho projednávat. Chápu, že nemusí projít na výboru, že to je pak složité, jenom opravdu 15 minut dopředu nejsem schopný se k tomu relevantně vyjádřit a zvednout pro to ruku.

