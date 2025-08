Rédová Fajmonová: Nebudu mlčet a nikdo mi nezakáže mluvit o Palachovi

V posledních dnech jsem se stala terčem nenávisti, urážek, mediálních útoků a politických výpadů. Proč? Protože jsem si dovolila připomenout jméno Jana Palacha ve veřejném prostoru.

Dovolila jsem si metaforu, která někomu připomněla pravdu a právě proto se spustil řev.

Ale já říkám jasně:

Nebudu mlčet a mluvit budu.Ne proto, že chci provokovat. Ale protože mluvit je moje právo. Právo občanky svobodné země. Právo zdravotní sestry, která celý život pomáhá lidem. Právo ženy, která nese odpovědnost i svědomí. A právo člověka, který odmítá lež.

Co jsem opravdu řekla?

„Zapalme v sobě Palacha – ne bolestí, ale pravdou.Ne ohněm, ale láskou.Ne obětí, ale činem.Volme proti lži.“

Nezazněla výzva k násilí. Nezazněl výsměch.Zazněla symbolická prosba, aby se v nás znovu rozhořel plamen svědomí. Pravda. Láska. Odvaha a čin.

To jsou hodnoty, které Palach zosobňoval. A které dnes tolik chybí.A rozjel se lynč- mediální a politický. Proč ?

Protože někomu vadí, že hnutí STAČILO! sílí.Protože TOP 09 hledá kauzu, kterou překryje svoje vlastní selhání.A protože vládní média se chytají každého výkřiku, který se dá otočit proti těm, kdo říkají: „Dost bylo lží.“

Ale to nejhorší není mediální hysterie.To nejhorší je, že běžní lidé se kvůli tomu začínají znovu bát mluvit.Bojí se vlastního názoru. Bojí se, co si o nich pomyslí soused.Bojí se říct slovo, které není „schválené“. Ti, kdo mě nálepkují jako „rudou svini“, by si měli dohledat základní fakta.Nikdy jsem nebyla členkou KSČ, ani KSČM.A pro pořádek, když si neumíte dohledat fakta, tak já vám je ráda připomenu. KSČM vznikla až v roce 1990, jako nová strana s novým vedením, novým programem a žádnou přímou zodpovědností za režim před rokem 1989.

Tohle nálepkování je ubohé.Je to morální lenost, jaká dnes bohužel ovládla velkou část společnosti.Kolektivní vina neplatí. V demokracii má být člověk souzen za své činy, ne za stranickou zkratku. Když jsem byla studentka, příběh Milady Horákové mne zasáhl, jako většinu spolužáků.Byla to žena, která mluvila pravdu v době, kdy to bylo nebezpečné.Která nezradila své svědomí. Která si nezvolila ticho.O minulém režimu jsme se učili, my ho nezažili a my se na něm nepodíleli! Byly jsme děti.

A právě proto mě dnes uráží drzost těch, kteří mi říkají, že nemám právo vyslovit Palachovo jméno.Mám to právo. Protože jeho odkaz není vlastnictvím žádné strany. Patří nám všem. Podporuji hnutí STAČILO!, protože přináší nový začátek.Sílu zezdola, odvahu říct NE těm, kteří čtyři roky zadlužovali, lhali, cenzurovali a rozdělovali společnost.Tohle hnutí nese naději, že se opět naučíme mluvit, smát, hádat, ale s respektem.Bez nálepek. Bez výhrůžek. Bez strachu.

A proč vlastně mluvím o Palachovi? Protože je čas znovu zapálit plamen svědomí.U sebe. U ostatních. V celé společnosti.Ať už ten oheň nazveme Palachův, Husův, nebo Horákové hlas – jde o to samé, odvahu říct pravdu, když všichni kolem mlčí.To je český odkaz. A ten budu hájit.I kdyby mě za to měli ukřižovat.

Dva měsíce před volbami běží mediální mašinérie na plné obrátky. Hledá se cokoliv, co by nás mohlo dehonestovat. A když nic není, tak se aspoň vytáhne stará fotka.

Ano, fotila jsem se s lidmi, kteří mě o to požádali.Nezjišťovala jsem, jestli se někdy škaredě podívali, kritizovali slovenský systém nebo napsali nevhodný status.Například Danny Kolár – ano, potkala jsem se s ním. Ale připomínám, že vedl rozhovory s polovinou slovenské vlády. To tehdy nikomu nevadilo?A když jsem dostala možnost promluvit u něj, využila jsem ji, protože mainstreamová média nám prostor prostě nedávají. Ty různé nálepky mu dal systém, zkorumpovaná vláda a její mediální poskoci. Nebyl z ničeho usvědčen ani odsouzen, i tady platí presumpce neviny. Doporučuji zamést si před vlastním prahem, než začnete šlapat na cizí. Tohle vypovídá o vás, nikoliv o mne. A všem ostatním ,kteří nerozumí metaforám a nemají kapacitu ji chápat vzkazuji:

Nebudu mlčet.Nebudu se omlouvat za to, že cítím, myslím a mluvím.A budu dál vyzývat lidi, aby v sobě ten oheň zapálili.Protože kdo mlčí, ten souhlasí.A já souhlasit nebudu. Nikdy.

Petra Rédová Fajmonová, BSc. BPP



