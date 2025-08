Mašek (ANO): Prostě řeknou - „Sorry, nebude žádná zpráva“

Tak tohle je fakt na palici. Klobouk dolů, vážení – to se vám opravdu povedlo. Rozptýlit veškeré pochybnosti veřejnosti. Naprosto. Totálně. Jen ne tak, jak jste si asi představovali. Ne tím, že byste cokoliv vysvětlili. Ale tím, že jste to celé zazdili tak okatě, až se tomu člověk buď musí smát, nebo brečet.

Pan David Uhlíř, koordinátor vyšetřování bitcoinové megakauzy na ministerstvu spravedlnosti, nakonec nepředloží žádnou zprávu?

Žádné závěry, žádné doporučení, žádné "tady máte, občané, výsledek našeho pátrání"?

Fakt jako nic?

Po všech těch prohlášeních o tom, jak to bude transparentní, nezávislé, důkladné...

Po všech těch tiskovkách, kde se tvářili jak detektivové z Netflixu...

Po tom všem teď prostě řeknou: „Sorry, nebude žádná zpráva.“

Tak to si snad děláte srandu!

Eva Decroix z ODS – ta s kamennou tváří oznámila už minulý týden, že zpráva nebude. A bum – pod tlakem STANu se to najednou otočilo, prý „nějaká“ zpráva přece jen bude.

No jasně. A teď? Zase nic.

Víte co?

Připomíná to nějakou přihlouplou pohádku – Bude – nebude – bude – nebude – a hele, nic nebude.

Co tohle má být za výsměch občanům? Co to je za frašku? K čemu tam ti lidé vlastně jsou? Aby dělali stafáž v kostýmech z předvolebních plakátů?

A teď se ptám naprosto napřímo: Vítku Rakušane – co s tím uděláte?

Co s tím udělá celý STAN?

Budete mlčet?

Budete dělat, že se nic nestalo?

Budete dál trapně házet odpovědnost na „nezávislé osoby“, které jste si sami vybrali?

Nebo konečně někdo přizná, že se tu zhroutil celý aparát státu, že se tu zametla jedna z největších kauz posledních let pod koberec jak za těch nejlepších dob Palerma? Nebo pozor Dozimetr a musíte mlčet!

Tohle není jen nějaký úřednický přešlap. Selhání státní správy. Selhání politické odpovědnosti. A je to hlavně naprosto do očí bijící pohrdání občany. Pohrdání těmi, kdo vás živí z daní, kdo věřili, že se tady nebude zametat špína, že se třeba konečně jednou něco dotáhne.

Jestli si někdo myslí, že tohle projde jen tak, bez důsledků, tak je naivní, nebo rovnou arogantní hajzl.

Lidi nejsou slepí.

A víte co? Kdyby to nebylo tak nechutný a smutný zároveň, tak by to byl výborný scénář na politickou satiru.

Dali by se tam všichni – STAN, ODS, úředníci, ministry, rádoby „nezávislí koordinátoři“…

A lidé by se smáli, jak jsou ti politici pitomí a prohnilí.

Ale ona to není komedie. Je to realita.

Je to trapné. To je rozpad důvěry ve stát.

A jinak už nezbývá, než že tohle bizarní uskupení voliči už za dva měsíce ukončí a pošlou na politické smetiště.

MUDr. Jiří Mašek ANO 2011



