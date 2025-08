Romancov v ČT: Trumpova ultimáta Moskvu dráždí. Vstřícnost nebude

Za tři dny vyprší ultimátum Donalda Trumpa adresované Moskvě: Pokud nebude na stole dohoda o ukončení války na Ukrajině, přijdou přísné sankce – včetně sekundárních. Spojené státy zároveň do Moskvy vysílají zvláštního zmocněnce Steva Witkoffa.

Nakolik podle Romancova bere Kreml vážně Trumpovo ultimátum? „Z těch veřejně přístupných dokumentů a vyjádření se zdá, že na pozici Kremlu se něco zásadního nezměnilo. Moskvu mimořádným způsobem dráždí ten termín ultimáta. To je něco, co dlouhodobě jim nevyhovuje. Už tou skutečností, že Donald Trump tohle slovo použil, si zadělal na to, aby minimálně v tom časovém horizontu, který on vytyčil, Moskva nedělala žádné vstřícné kroky,“ uvedl v Interview ČT24.

„Trump zároveň řekl, že Rusové se naučili sankce obcházet. Rusko je momentálně zemí, která je vůbec pod největším sankčním tlakem. Dlouhá léta to byly KLDR a Írán, oficiálně ruští spojenci. Určitě si mimo jiné vyměnili i know-how, jak sankce obcházet,“ odpověděl na otázku, jak moc se Kreml obává hrozeb spojených se sankcemi.

Trump sice mluvil o tom, že sankce Rusko obchází, ale zároveň dnes dodal v rozhovoru pro CNBC, že pokud cena energií dostatečně poklesne, Putin přestane zabíjet lidi. Romancov uvedl, že je to jedna z cest, ale není snadno a rychle proveditelná: „Tohle si myslím, že obecně pravda je. Otázkou ovšem je, jestli Spojené státy mají možnost tohle ovlivnit, protože současná situace je úplně jiná, než byla situace ještě před několika dekádami. To, co obecně Donald Trump řekl, Spojené státy samy o sobě nedokážou udělat nebo rozhodně to nedokážou udělat rychle. Musejí v tom případě získat na svou stranu řadu těch zemí, minimálně Saúdskou Arábii, a optimálně většinu členů ropného kartelu OPEC. A to nevím, jestli se může podařit. Cesta to určitě je, ale že by byla snadno a rychle schůdná, tak o tom pochybuji,“ dodal politický geograf.

Ke zmíněné plánované cestě amerického zmocněnce Witkoffa do Moskvy Michal Romancov dodal: „Možná že se na něj Moskva těší, protože oni s ním už měli zkušenost a z jejich pohledu ta zkušenost určitě není špatná. Witkoff patří do celé té generace amerických velvyslanců, respektive reprezentantů, kteří přijíždějí do Moskvy a neměli zásadní zkušenost s tím, jak fungoval předtím sovětský, respektive teď ruský režim. Takže ano, věřím tomu, že oni se na něj těší. Jestli z toho těšení nebude mrzení, to se teprve uvidí. Ale teď chápu, že se na něj těší,“ řekl Romancov.

Pozastavil se i u výroků místopředsedy ruské bezpečnostní rady Dmitrije Medveděva, který varoval před válkou s USA kvůli Trumpovu ultimátu: „Zatím se všichni domnívají, že ten nejdůležitější člověk, který by případně něco takového mohl říct, je Vladimir Putin a ten svého času také o jaderných zbraních mluvil. Rád dává najevo, že mají zbraně, i ty jaderné zbraně, ale od něj jsme zatím rétoriku tohoto typu ještě neslyšeli,“ řekl Romancov.

Americký prezident Donald Trump nařídil rozmístění dvou jaderných ponorek v odpovědi na to, co označil za „pošetilá“ a „provokativní“ prohlášení Medveděva. Romancov je přesvědčen, že tyto jaderné ponorky operují ve světovém oceánu bez ohledu na to, co o nich Trump říká. „Tyto jaderné ponorky jsou rozmístěny tak, aby, kdyby na věc přišlo, byly schopny Rusko zasáhnout tak jako tak. Čili tohle je zase rétorická figura. Jsem přesvědčen, že Spojené státy svůj jaderný potenciál mají trvale rozmístěný bez ohledu na tuto rétoriku, kterou Trump použil,“ míní.

„Rusko v tento okamžik, snad s výjimkou Běloruska a KLDR, nemá žádného spojence. Z ruského pohledu evidentně existuje mimořádně důležitý politický a ekonomický vztah s Čínou, ale těžko říct, jak důležitá je tam vojensko-bezpečnostní složka,“ uvedl Michael Romancov.

