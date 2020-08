Senátor Nytra: Nepouštěli jsme k sobě rodiny, ale polští dělníci mohli dál jezdit do Česka pracovat

reklama

Děkuji, pane místopředsedo. Ještě jednou, vážené kolegyně, kolegové, zaprvé chci poděkovat za ten předcházející bod, zadruhé výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí schválil usnesení, které jste dostali. Já bych se tady rád opravdu, a tady se omlouvám, úvodní řeč nebude tak krátká jako u toho předcházejícího bodu, zastavil právě nad probíhající pandemií. Myslím si, že Senátu přísluší zhodnotit, jak se Česká republika vyrovnala, ale hlavně jak bude a je připravena na budoucí podzimní období. Jenom zmíním, to, co zažíváme v tomto týdnu, je naprosto hektické. Já se obávám, že už není v republice člověk, který by se vyznal v tom, co platí v tuto chvíli, a hlavně co bude platit zítra nebo v pondělí. Asi se blíží Vánoce, takže nám tady vláda předvedla úryvek ze slavné pohádky Pyšná princezna, ale budiž. Co dneska platí? Jiná pravidla pro sport, jiná pro vyučování například. Skoro to vypadá tak, že v každé třídě založíme sportovní klub, aby se karanténa týkala vždycky jenom toho jednoho konkrétního nakaženého žáka. Jeden příklad z Moravskoslezského kraje. Jak víte, my jsme byli na chvilku zavřeni, celý kraj. Platila u nás přísnější opatření. Minulý týden v pondělí vláda představila semafor, kde svítila zeleně pouze Praha a okres Frýdek-Místek. Do pátku trvalo krajské hygieně, než zmírnila opatření pro zbytek kraje s výjimkou okresu Frýdek-Místek. Já opravdu netuším, proč to trvalo tak dlouho. To usnesení se týká několika bodů. Zaprvé připravenosti společnosti dostatečnými zásobami zdravotnického materiálu a ochranných pomůcek. Zmiňovaly se o tom i závěry z toho veřejného slyšení ke koronaviru, které jsme tady probírali tři nebo čtyři body zpátky. Vídáme v televizi, že něco už se ve státních hmotných rezervách dováží. Na druhou stranu některé smlouvy jsou teprve podepsané a některé smlouvy teprve před podpisem stojí, ze strany státních hmotných rezerv, takže si vůbec nejsem jistý. Ano, nemocnice zase podle veřejných zdrojů jsou připraveny na 3 týdny, na měsíc, na případnou druhou vlnu, ale státní hmotné rezervy zatím nejsou. Navrhuji, abychom vyzvali vládu, aby se tímto zabývala. Tou druhou oblastí je právě ta připravenost státu na případnou druhou vlnu, protože opravdu si nejsem jistý, že vláda v tuto chvíli ví, co dělá.

Ten případ ostravské hygieny už jsem zmiňoval. Zmíním další, známý problém v regionu, respektive v podniku OKD. Tři týdny byly v Polsku zavřeny šachty, u nás běžely dál, přestože jsme zavřeli de facto s Polskem, respektive úsek Moravskoslezský kraj a Slezské vojvodství, hranice.

Nepouštěli jsme k sobě rodiny, ale polští dělníci mohli dál jezdit do Česka pracovat. Tady byl zcela zásadní problém. Krajská hygienička měsíc předtím, než zavřeli šachty, už deklarovala na bezpečnostní radě města Ostravy, že s Poláky je obrovský problém. Když je polský občan pozitivně testován, oni mu to oznámí, on okamžitě emigruje do Polska, nebere telefony, je nedohledatelný, trasování nula, nula, nic. Takže tam to opatření mohlo být daleko rychlejší. Jenom pro zajímavost, když tenkrát krajská hygiena vyhlásila ze dne na den to opatření padající na Moravskoslezský kraj, které nota bene stejně nikdo nechápal, protože covid asi vystupuje v Suchdole z vlaku, protože když jste nastoupili ve Svinově, tak jste museli mít roušku, ale než jste dojeli do Olomouce, tak jste si ji mohli sundat a naopak, takže to bylo fajn. Kdybyste náhodou se chtěli odvolat proti tomu rozhodnutí hygieny, není přípustný opravný prostředek, přestože se v zákoně o zdraví lidu píše, že odvolání nemá odkladný účinek, díky tomu, že to je vydáváno ve formátu opatření obecné povahy, není opravný prostředek. Ano, můžete to napadnout u krajského soudu, ale než to soud projedná, a i kdyby rozhodl ve váš prospěch, tak to platí od doby, kdy rozhodne krajský soud. Při rychlosti a vytíženosti krajských soudů ta opatření snad už platit nebudou, ta napadená opatření. Další oblastí, kterou bychom měli, je nesporné, že tady spousta podnikatelů byla poškozena rozhodnutím státu, obecně. Nikdo neřeší a neměl by řešit formu nebo náhradu zisku podnikatelů. Ale jestliže stát přikázal v nouzovém stavu zavřít provozovny, zavřít některé podniky atd. a bylo to v rámci zákona o krizovém řízení, kde je přímo definována náhrada škody, tak by stát měl být ten, kdo řekne, jak se náhrady škody mají podávat, jakým způsobem, u koho atd. Poslední věc, kterou navrhuji v tom usnesení, je zjednodušení a zrychlení procesu podávání žádostí o jednotlivé pomoci.

Paní ministryně financí deklarovala, že má připraveno a napumpuje do ekonomiky 1,190 bilionu korun. Vypsané programy byly řádově za 860 miliard. Reálně bylo vyplaceno 81 miliard. Ty programy, ne všechny, abych nebyl negativní, pozitivně jsou hodnoceny Pětadvacítka, ošetřovné, Antivirus, ale COVID I, II, III, velice náročná příprava, v podstatě to nelze zpracovat bez odborníků, buď přímé ingerence, nebo alespoň konzultace s nimi, doba vyřízení trvá i tři měsíce. Jak fungují naše ministerstva? Zase jeden příklad z praxe, jeden podnik se dotazoval na ministerstvo práce a sociálních věcí. Poslal dotaz 14. 4., že neví, jestli umí zařadit, jestli může požádat v rámci COVID I, pardon, Antivirus, v režimu A nebo B. Odpověděli mu 19. 6., po více než dvou měsících, že je to jeho zodpovědnost, ať si to prostuduje na internetu, že oni mu neporadí, že on zodpovídá za to, ve kterém programu si požádá. Takhle si nemyslím, že by měla naše vláda pracovat. Jednotlivé body výzvy vlády máte v písemné podobě, já je tady číst nebudu. Každopádně vás chci požádat o podporu tohoto usnesení. Děkuji za pozornost.

