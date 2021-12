Senátor Rabas: Jádro se stává, je a bude nejdražším zdrojem energie

reklama

Tedy my můžeme ztratit čas. Ten čas je nesmírně důležitý v té situaci, ve které se nacházíme. Ono pořád to možná některým nedochází, že nemáme čas na to se rozmýšlet. My jsme v infarktové situaci. Máme ucpané cévy, teď nevíme, jestli se ucpává dřív koronární tepna, nebo tepny v mozku. A každý doktor vám řekne, že tam nepomůže rozmyslet si to den dva. Tam jde o minuty. A v případě, ve kterém jsme, tak ztráta 10 20 let je příliš mnoho, to si nemůžeme dovolit. My to musíme řešit v řádu let. A tam nám jádro nepomůže. Tak já jenom upozorňuji na to, že to jádro neřeší ten problém v době, kdy ho potřebujeme řešit. A že to ukolébání může být pro nás velmi nebezpečné. Takže já jsem taky pro to, aby se ten bod 3 hlasoval zvlášť, ale k tomu patří i bod 6, neboť jako říci, že kritéria udržitelnosti nízkouhlíkové transformace hospodaření mají být technologicky neutrální a nesmí rozlišovat ani podle generace jaderných zařízení, ani podle technologie reaktorů znamená, že v podstatě to budeme řešit jakýmkoli způsobem, že si vezmeme reaktory z roku 1958? To je špatně. Děkuji.

