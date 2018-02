Senátor Růžička: Dvouleté děti do školky nepatří

02.02.2018 18:45

Veřejné slyšení „Dvouleté děti do školky nepatří, ale do náruče mámy“ pořádá Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice v reakci na přijetí zákona, který ukládá mateřským školám povinně přijímat do svých zařízení dvouleté děti. Slyšení se uskuteční v úterý 6. února od 10.00 hodin v Jednacím sále Senátu.