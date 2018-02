Senátor Šesták: Izrael je ohrožen. Jakou roli zaujme česká diplomacie?

Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Pozorně jsem poslouchal řeč pana premiéra a v řadě případů musím souhlasit i s jeho postojem třeba k uprchlické krizi, kdy je třeba řešit situaci tam, kde kritická situace vzniká a kdy i říká, že Česká republika je připravena na řešení konfliktů v těch daných místech. A pomoci v těch daných místech tak, aby se uprchlická vlna nezvedala a nepokračovala dál do Evropy. A v té souvislosti bych se rád zeptal pana premiéra na konkrétní situaci a na konkrétní opatření jeho vlády.

V posledních dnech jsme svědky bezprecedentních náletů syrského a ruského letectva ve Východní Gutě a provincii Idlíb. Je tam bombardováno civilní obyvatelstvo, školy, nemocnice, jsou tam srovnávány celé bloky obytných domů. Jenom za jeden den tam bylo zabito 234 lidí, z toho velká část dětí. Je používaná zakázaná munice, barelové bomby, chemické zbraně. Tyto boje provádí ve spolupráci Rusko, Írán, Asadův režim a Hizballáh. Je 500 000 mrtvých v daném místě, 2 000 000 zraněných, 7 000 000 lidí je vyhnáno ze svých domovů. Ti lidé jsou buď ve vnitřní migraci v tom státě, nebo ve vnější, že se dostávají do jiných států a samozřejmě částečně i do Evropy.

Vše nasvědčuje tomu, že tyto země, které provádějí toto bombardování, to dělají i s úmyslem, aby se tito lidé buď zlikvidovali, nebo aby se dostali do pohybu, a to znamená, aby šli do Evropy. A teď by mě zajímalo, jak naše Česká republika, vláda pana premiéra, k těmto lidem bude zaujímat své konkrétní stanovisko na poli diplomatickém? A jak se připravuje řešit tuto situaci, která nastala, která eskaluje? A není to jenom jediná, připravuje se podobný velký problém na hranicích s Izraelem, kde Írán koncentruje síly a kde Izrael je za poslední desetiletí možná nejvíc ohrožen.

Takže rád bych znal konkrétní opatření české vlády na tuto konkrétní situaci, i jakou roli a jaké postavení zaujme česká diplomacie.

Děkuji vám.

Mgr. Jiří Šesták



