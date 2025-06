Rajchl (PRO): Ne, soudruhu prezidente

Vypadá to, že to bolševické smýšlení nebylo dáno onou dnes již pověstnou "mladickou nerozvážností". Nicméně asi by bylo už vhodné, aby si po více než dvou letech ve funkci zkusil pan vrchní rozvědčík přečíst Ústavu České republiky. Možná by v ní zjistil, že právem nejmenovat ministra bez závažného důvodu jaksi nedisponuje.

Dovolím si citovat ze stanoviska ústavního právníka doc. Marka Antoše, s nímž se plně ztotožňuji: Ústava mu přikazuje, aby vyhověl návrhu a jmenoval člena vlády. „Pokud tomu nebrání nějaká jasná právní překážka, například že by ten navržený měl soudně zakázáno vykonávat funkce ve veřejné správě, prezident je povinen návrhu předsedy vlády vyhovět. Není proto možné, aby prezident nejmenování zdůvodňoval třeba tím, že nesouhlasí s politikou navrženého kandidáta nebo že má vůči němu nějaké osobní výhrady."

Takže ne, soudruhu prezidente, vy neurčujete, kdo ministrem bude a kdo nikoliv. Vy jste tam, zaplaťpánbůh, jen od toho, abyste mu předal jmenovací dekret.

