USA bombardovaly íránská jaderná zařízení, Trump varoval před protiútokem

Donald Trump oznámil, že Spojené státy úspěšně provedly vojenský útok na tři íránská jaderná zařízení – Fordow, Natanz a Esfahán. Podle jeho vyjádření jsou všechna americká letadla, která se na operaci podílela, již mimo íránský vzdušný prostor a bezpečně se vracejí domů.

„Dokončili jsme velmi úspěšný útok na tři íránská jaderná zařízení: Fordow, Natanz a Esfahán. Všechna letadla jsou nyní mimo íránský vzdušný prostor. Na hlavní středisko Fordow byla svržena plná nálož bomb. Všechna letadla jsou bezpečně na cestě domů,“ napsal prezident USA na sociální síť Truth Social deset minut před druhou hodinou ráno (SEČ). Jeho slova následně sdílel oficiální účet Bílého domu na platformě X.

Trump poděkoval americkým vojákům a vyzdvihl výjimečné schopnosti armády USA. „Gratulujeme našim skvělým americkým bojovníkům. Žádná jiná armáda na světě by to nedokázala. NYNÍ JE ČAS NA MÍR! Děkujeme vám za pozornost, kterou jste této záležitosti věnovali,“ napsal Trump.

"We have completed our very successful attack on the three Nuclear sites in Iran, including Fordow, Natanz, and Esfahan. All planes are now outside of Iran air space. A full payload of BOMBS was dropped on the primary site, Fordow. All planes are safely on their way home.… pic.twitter.com/AqCLmaLYJb