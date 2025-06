„Dobrý kabaret.“ Vadim Petrov vidí, co ODS zkouší u bitcoinu

Volba nového ředitele ČT se přesunula na příští týden. Překvapilo vás, že se ani na třetí pokus nepodařilo z kandidátů vybrat? Čím to?

Dokonce se ozývají hlasy, že při současném obsazení Rady ČT nebudou radní generálního ředitele ani schopní vybrat. Oba kandidáti, jak Milan Fridrich, tak Hynek Chudárek jsou velmi kompetentní; otázka je, jestli by dokázali také své představy prosadit. Obávám se, že i samotná volba generálního ředitele poukazuje na to, jak jsou všechny procesy týkající se České televize neprůchodné. Pokud Rada ČT nevybere ředitele, ČT by se měla zmrazit ve stavu v jakém je, počkat na výsledky voleb a nemocnou ČT vyřešit novým zákonem o médiích veřejné služby.

A jak byste si to představoval?

Zrušit poplatky, podřídit financování ČT státnímu rozpočtu a značnou část prostředků na úkoly veřejné mediální služby formou dotací, licencí a grantů přenést na soukromoprávní média.

V případě, že ředitel bude zvolen, co od něj očekáváte? Kam by měla Česká televize v dalších letech směřovat?

V médiích se objevila informace, že šéf zpravodajství Mrzena údajně rozeslal sms některým členům Rady, ať nevolí ředitele programu ČT Fridricha. Co k tomu říci, a co říci k tomu, že od Mrzeny na adresu Fridricha zazněla slova o „falešných hrách, neúctě, podrazu…“.

Je to zpupnost, arogance a ztráta schopnosti sebereflexe. Připomíná mi to dobu, kdy žáci hlasovali o tom, jestli ten nebo jiný učitel je může učit, nebo když hudebníci hlasovali o dirigentovi. Myslel jsem, že tyto manýry z devadesátek už zmizely. Redakce zpravodajství zamrzla v době spacákové revoluce. Je to absurdní. Skoro čtvrtstoletí od oné události. Ani Husákova normalizace tak dlouho netrvala.

Pojďme na další téma. „Když člověk otevře plechovku se sardinkami, aby se bál, že z ní vyskočí bitcoinová aféra. ODS je expert na kouzla s politickou mocí a penězi,“ napsal jste na FB. Co tedy na tzv. bitcoinovou kauzu říci?

Sleduji, jak to ODS komunikačně hraje. Psí oči paní Decroix – mimochodem, to je dobrý kabaret. Takový ten pohled zespoda, vřelý, trochu prosebný, dívčí, který říká, věřte mi. A to nechávám bokem hru s těmi tituly. Pěkný manévr je ale jmenování koordinátora. Proč koordinátora? Přeci on nemá v této věci žádný veřejný kredit. Odpovědnost nese ministr (ten stávající, ne ten, který rezignoval), politická strana, která ho nominovala, její vedení a celá vláda. Hra na pravdu s časovými osami a červenými knoflíky – ať jdou do háje.

Mě přece zajímá, kdo udělal chybu. Kdo porušil zákon, popřípadě kdo neudělal, co měl, ať mu to zákon přikazoval nebo ne. A ministr financí Stanjura ten problém zachytit měl, když ho nezachytil resort spravedlnosti. Anebo byl trestuhodně naivní, jako pan premiér, když tuhle věc považoval za povedenou historku. Absolutní ztráta soudnosti. (Pokud tam opravdu nebyl úmysl. A jak vnímám ministra Blažka a celou ODS, nemyslím si, že jsou tak naivní. Pan premiér možná.)

Jak vnímáte v této kauze postoj vedení STAN a také samotného prezidenta?

STAN dělá chytrou horákyni, ani svlečená, ani oblečená; a pan prezident byl teď na nějakém koncertě, ne? Na Springsteenovi. Slušelo mu to tam a jistě si to pěkně užil. To je asi tak všechno, co lze k panu prezidentovi říct.

Máte pocit, že tato kauza nějak zásadněji ovlivnila náladu ve společnosti? Že bude mít větší dopad na výsledky voleb?

Téhle kauzy se bude opozice držet zuby nehty a koalice společně s ČT a s ČRo Plus se budou snažit v předvolebních debatách kauzu eliminovat a prezentovat téma důchodů, válku na Ukrajině, „chaotické“ vládnutí amerického prezidenta, a ti méně nápadití novináři budou do zemdlení recyklovat Čapí hnízdo.

Podívejme se i na to, co se děje mezi Izraelem a Íránem. Byl útok ze strany Izraele překvapivý? Jaký vývoj předpokládat?

Nevidím do toho a nechce se mi opakovat názor někoho, kdo ho sice má, ale ví o tom stejně kulový jako já. Ale podle mého, Trump „vysílá signály“, že „možná“ do války vstoupí proto, aby všichni účastníci měli možnost se nějak zorientovat, rozhodnout, něco vyjednat… Řekl bych, že dost velkou roli teď hrají informace amerických tajných služeb. A poradci Donalda Trumpa, samozřejmě.

Co více říci k postoji USA, konkrétně prezidenta Donalda Trumpa?

Musí udělat rozhodnutí, které je těžké. Jsem ale rád, že rozhoduje on, a ne Joe Biden nebo Kamala Harris.

A co budou události na Blízkém východě, podle vás, znamenat pro Ukrajinu? Tedy pro její podporu?

Zarazilo mě, jak Volodymyr Zelenskyj zasedl do křesla amerického prezidenta po odchodu Donalda Trumpa z jednání G7. Tím, že ho tam posadili, účastníci asi chtěli vyjádřit uznání ukrajinskému prezidentovi a zároveň urazit Donalda Trumpa. Myslím, že se jim to povedlo – a tím také Zelenskému ztížili jeho vztah s Trumpem, který už teď není kdovíjaký. A Zelenskyj si tam s chutí sedl. Pokušení bylo velké. Je to přece jen herec.

Česká republika, především vedení státu, patří vesměs dlouhodobě mezi podporovatele Izraele, ale čím dál tím víc hlasů v ČR zaznívá na obranu Palestinců, hlavně proti umírání nevinných občanů v pásmu Gazy. Jak vy toto vidíte?

Zahraniční politika ČR je na Ukrajině na straně válečných obětí – v Íránu ne, v Gaze také ne. Američané vymazali z povrchu zemského na konci světové války dvě obrovská města včetně žen, starých lidí i malých dětí. Ale tím také tu válku ukončili. Lidstvo se nemění, jen jsme čím dál v tom zabíjení efektivnější. Julius Caesar vyvraždil vesnici za odpoledne – my dokážeme miliony lidí zabít za zlomek času. Jsem vždycky na straně obětí a jako volič tvrdím, že válka je vůl a očekávám, že se podle toho politici zařídí.

