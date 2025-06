Kupka (ODS): Bylo by fajn, kdyby ANO přehodnotilo priority

Karel Havlíček říká, že nemůžeme postavit vysokorychlostní tratě tak, jak je připravujeme. No, když nebude před volbami slibovat hory i s horákama, tak můžeme. Hlavně se divím, že se tu vůbec bavíme o výstavbě vysokorychlostních tratích. Podle toho, jak Karel Havlíček sebevědomě vystupuje, tak už tady rychlovlaky po jeho zázračném dvouletém ministrování už několik let jezdí. Pojďme se na to ale podívat věcně.

Vysokorychlostní tratě jsou nezbytnou součástí budoucnosti české dopravy. Nejen, že propojí celou republiku s okolními státy a zkrátí dojezdové časy, tak ale i ve všech místech, kudy povedou, vytvoří lepší podmínky pro podnikání. Zkrátka a jasně, vysokorychlostní tratě posílí ekonomický růst.

Pan místopředseda argumentuje, že nemáme téměř bilion korun na to, abychom to udělali. No, právě proto jsme během celých čtyř let pracovali na budoucím financování důležitých dopravních staveb. Zaměřili jsme se na PPP projekty, kdy veřejný sektor spolupracuje se soukromým. A také jsme začali využívat zdroje z Evropské investiční banky.

Díky tomu zrychlujeme investice do dopravní infrastruktury a rychleji stavíme důležité úseky dálnic a železnic. Pokud chceme úspěšné Česko, musí být moderní infrastruktura nedílnou součástí naši vize. A já úspěšné Česko chci!

Možná by bylo fajn, kdyby v hnutí ANO přehodnotili programové priority. Slibují přidávání peněz na všechny strany, kvůli kterému ale budou muset škrtit investice, jinak by Česko zbankrotovalo. To v důsledku bude znamenat omezování investic do bezpečné energetiky, do rychlovlaků nebo do naši bezpečnosti. A to fakt nechci!

Mgr. Martin Kupka ODS



ministr dopravy