Senátor Šilar: Z doplňkového zdroje se stal hlavní byznys

Děkuji za slovo, pane předsedající, dovolte mi vyjádřit se k některým návrhům. Budu hned reagovat odzadu na pozměňovací návrh kolegy Wagenknechta a Hilšera. Mě mrzí, že právě my jsme na našem podvýboru energetickém a potom i hospodářském volali po diskusi. A jsem tedy nesmírně rád, že tam přišla i odborná veřejnost, že jsme tam některé věci projednávali. Třeba záležitost biopaliv, tak, jak bylo konstatováno, by si zasloužila několik odborných seminářů. Není to možné vyřešit pouhým tímto pozměňovacím návrhem, i když si myslím, že je míněn dobře. Ale věcně ho musím jako zpravodaj odmítnout. Řeknu důvody proč.

Já bych chtěl říct ještě obecně, že k těm biopalivům se vedou dlouhé diskuse a je tam mnoho idealistických představ. Samozřejmě že to přimíchávání do paliv je první přechodná fáze, která trvá velmi dlouho. Že se nic lepšího zatím nevymyslelo. Ale chtěl bych právě říci v tom pozměňovaném kritizovaném REDu, té směrnice, za kterou jsme byli tady peskováni, proč to vláda neschválila dřív. Proč to bylo podané ve sněmovně pouze návrhem z PS a že to nebylo nakonec ve 3. čtení přijato a proč my to máme v Senátu napravovat.

Tak v této evropské směrnici mj. je také velká dlouhá kapitola o využití bioethanolu, biometanu. A to je právě cesta k biopalivům. Všechna biopaliva, která se spalují a vyrábí se z nich teplo a energie, jsou zdrojem množství CO2, to se ví. Spalování dřeva, veškerá biomasa, která se spaluje, tak nám vůbec nesnižuje obsah CO2, ale naopak zvyšuje. Čili to jsou všechno věci, které se ukazují jako slepé cesty využití biopaliv. A cesta, která je v této směrnici, to zmiňuje. A vlastně se to nějakým způsobem určuje. Myslím si, že o tom bude mluvit i pan ministr, on to tady nezmínil, je to, co připravuje vláda, využití biomethanolu k přímé spotřebě. Tzn. aby se využíval biometan, který se vyprodukuje z bioplynek, aby se využíval potom k přimíchávání do zemního plynu nebo nevím, jak to technicky vyřešil, ale aby se využíval touto cestou. A ne přímým spalováním na teplo a využití elektrické energie.

Čili mně u biopaliv a bioplynek vadí velmi jedna věc. Přestože je spousta kolegů zemědělců, kteří se vrhli na toto podnikání, měla to být spíše doplňková činnost a tak jako všude ve světě, že bioplynové stanice zpracovávají zbytky špatných krmiv nebo vlastních zdrojů, kejdu a další věci, a stal se z toho byznys. Zvláště od doby, kdy se v tom roce, teď nevím, v kterém roce, začaly bioplynky podporovat dotačně, zemědělci na to dostávali dotace, tak se najednou objevila spousta bioplynek. Dnes jich máme zhruba 400, dalších 400 je výroben na potraviny nebo na spalování biomasy. Strašné množství. A z doplňkového zdroje se stal hlavní byznys.

A co je úplně nejhorší, je, že oni postavili výrobu biomethanolu a následného spalování na nákupu toho paliva. Tzn. že to, že nakupují štěpky, to, že nakupují další věci, ale pro mě jako pro zemědělce je naprosto nepřijatelné, že se z toho stal byznys, že nakupují slámu, kterou spalují, místo toho, aby sláma jako biologický materiál a zárodek humusu měla skončit zpátky na poli. A že se spalují takové rostliny. Viděli jste, oni jich naštěstí nebylo moc, to byli blázni, kteří si zaplavili pole šťovíkem, teď se toho dodnes nemohou zbavit jako urputného plevele. Nebo jste viděli, jak vyrostla na orných půdách spousta tzv. japonského javoru, na zemědělské půdě, který se bude spalovat jako štěpka. To je strašně špatná cesta. Bioplynky by se měly vrátit k tomu využití, které bylo na začátku, tzn. doplňující využití k zemědělské výrobě a zpracování kalů, zbytků, kejdy a všech těchto věcí. A ten biometan by se měl využívat přímou cestou. To je cesta. A mj. právě v tom RED, v té směrnici jeden z těchto kroků tam je. Čili z toho důvodu je, prosím vás, ten RED mj. potřeba přijmout. RED je strašně složitý, je toho strašně moc, také jsem se tím snažil prokousat. Já bych tady chtěl strašně moc poděkovat za práci naší legislativy, která se tím prokousala. Proto také avizuji předem, že je tady ještě jeden malý legislativní návrh, na který přišli kolegové předevčírem, který jsem vám také teď rozeslal a který pak potom jako zpravodaj předložím, abychom ho potom ještě pozměnili, protože se tam objevila drobná chybička, kterou je potřeba opravit. Je to hektické, ale je to i otázka asi důvěry, že tu napravujeme něco, co sněmovna zanedbala. A je to narychlo.

Pozměňovací návrh kolegy Wagenknechta by právě teď trošku rozhodil celý systém a mrzí mě, že jsme si toto opravdu neprojednávali pečlivě na výborech. Teď velmi těžko, i když k tomu samozřejmě máme stanovisko, z důvodu formálního já jako zpravodaj to musím odmítnout. A budu mít negativní stanovisko při schvalování právě proto, že bychom porušili systém zákona, který je potřeba přijmout v této podobě, aby byl pak prohlasovatelný i ve sněmovně. To je pro mě hledisko, vytknutá věc před závorku, která je naprosto nutná. Velice tomu rozumím, je to nesmírně důležitý podnět k diskusi a je to možná i moje chyba jako předsedy zemědělského podvýboru, že bychom se mohli zrovna celou problematikou teď dopodrobna na půdě Senátu zabývat. A budu určitě jeden z prvních, který uspořádáme k tomu společně nejen semináře, ale i návrhy ke směrnici číslo 3, abychom byli včas informováni.

Co se týče pozměňovacího návrhu, kolegyně Žáková, já s ní souhlasím. Naprosto lidské všechno. Navíc já jsem během projednávání tohoto zákona poslední tři neděle měl spoustu delegací, opravdu hodně zástupců. Jak kolegové fotovoltacii, kteří jsou ostatně, těch uvedených 29 jich je většinou v mém volebním regionu, takže také poukazovali na to, že jsou mými voliči. A teď mi to celé vysvětlovali. Já jim rozumím, naprosto lidsky je chápu a je to průšvih, který se tehdy stal. Především z pohledu ERÚ. I to, že byli připojeni později. Ale oni bohužel podepsali potom smlouvu s ČEZ o připojení právě až v roce 2011. Čili se sami hospodářsky vystavili už po limitu. A bohužel už není cesty zpět. Skutečně i podle názoru legislativců se jedná o retroaktivitu, protože zákon zvyšuje podporu fotovoltaickým elektrárnám uvedeným do provozu v roce 2011 – je jedno, kolik jich tam je nebo jakým způsobem – na úroveň podpory pro elektrárny z roku 2010. Čili my to nemůžeme, tu křivdu a průšvih, který se stal tehdy na podnikatelích, řešit změnou zákona. Je potřeba, a operovali jsme i na ministerstvu, mluvil jsem s ředitelem ERÚ, to se týká i biopaliv, aby znovu projednali celé záležitosti. Asi se soudili znovu nebo právě s tím ERÚ a ne bohužel změnou tohoto zákona teď. Čili z toho důvodu mé stanovisko jako zpravodaje bude také negativní.

Jen krátce, protože bychom teď mohli k dalším věcem znovu vystupovat, ale myslím, že všechny ostatní věci jsme si projednávali na našich výborech a s veřejností, takže tolik mé dvě poznámky k pozměňovacím návrhům.

Děkuji.

