Senátor Smoljak: My se o těch obnovitelných zdrojích téměř vůbec nebavíme

Děkuji za slovo. Pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, já, když se podívám vlastně do tohoto návrhu, tak z té debaty člověk by mohl mít pocit, že ty ceny energií vlastně může vyřešit pozastavením obchodování s těmi emisními povolenkami. I když ta jejich role v tom systému rozhodně není zásadní nebo ten důvod pro zdražení ten cen energií rozhodně nebyla zásadní. Já, když se podívám do návrhu Evropské komise, tak tam vidím tato opatření.

Zvýšení kapacity skladování energií, vč. baterií a vodíku, zvýšení investic do energie z obnovitelných zdrojů, zvýšení investic do transevropských sítí, urychlení aukcí energie z obnovitelných zdrojů a posílení postavení spotřebitelů na trhu s energiemi. A pak samozřejmě aktuální opatření. Podpora nízkopřímových domácností. Jsem přesvědčen, že tu debatu nemůžeme zúžit jenom na to obchodování s emisními povolenkami, to prostě není řešení toho problému. Dlouhodobé řešení toho problému je samozřejmě posílení těch obnovitelných zdrojů, oslabení té naší fatální závislosti jenom na fosilních palivech. My se o těch obnovitelných zdrojích téměř vůbec nebavíme. Bavíme se téměř výhradně o jaderné energetice a o plynu, tím jako by to končilo. A teď tedy ještě o emisních povolenkách. Jsem přesvědčen, že žádat Evropskou komisi, aby zastavila obchodování s emisními povolenkami, že to je krok do prázdna, že to je neproveditelné. Chápal bych, kdybychom žádali okamžité řešení té situace s těmi povolenkami. Chápal bych, kdybychom žádali zastropování ceny nebo vrácení povolenek z rezervy tržní stability zpět do systému. To jsou všechno kroky, které by zřejmě mohly tu situaci zlepšit. Ale nemyslím si, že vyzývat Evropskou komisi k okamžitému zastavení obchodování s emisními povolenkami je něco víc než jenom takový výkřik do tmy. Připomíná mi to trošku, na poslední schůzi, když jsme řešili ten balíček Fit for 55, tady několikrát si odhlasovali, že Green Deal je nezodpovědný, to je stejně takové silácké prohlášení, které nebude mít žádný dopad. My potřebujeme nějaké konkrétní účinné kroky. Já proto žádám, abychom o tomto bodu, který je v tom usnesení jako bod č. 14, hlasovali odděleně. Děkuji.

