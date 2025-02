Senátor Smoljak: To je prostě zákon o likvidaci České televize a Českého rozhlasu

Děkuji za slovo, pane předsedající. Já k tomu mám dvě věci.

Jednak, jak už bylo zmíněno, prakticky totožný návrh už je teď v Poslanecké sněmovně. Bude se o něm s velkou pravděpodobností hraničící téměř, chtěl jsem říct s jistotou, ale dobře, zůstanu u toho, že s velkou pravděpodobností, o něm bude sněmovna hlasovat už příští středu. Takže buď bude přijat a během 30 dnů se k nám dostane a my o něm budeme moct hlasovat v rámci regulérního projednávání té tzv. poplatkové novely, nebo se k nám nedostane, ten pozměňovací návrh ve sněmovně nebude schválen a předkladatelé ho budou moci předložit tady v rámci našeho jednání o poplatkové novele. Nepochybně mnohem rychlejší proces, než kdybychom ho vydělili a začali ho tady řešit odděleně od té poplatkové novely, což mi nedává vůbec žádný smysl.

Druhá věc, kterou k tomu chci zmínit, je samotný obsah toho zákona nebo toho návrhu. Ten návrh tohoto zákona navrhuje, aby byli povinnosti platit poplatky zbaveni všichni, kdo pobírají starobní důchod. Diváci v důchodovém věku tvoří polovinu diváků České televize. Kdyby byli všichni zbaveni povinnosti platit poplatky, Česká televize přijde zhruba o polovinu příjmů, což je naprosto protismyslné vůči tomu návrhu zákona, který se teď ve sněmovně bude projednávat, respektive projednává se už pěkně dlouho, ale bude se projednávat ve třetím čtení.

Ten návrh toho zákona směřuje k tomu, aby se České televizi a Českému rozhlasu, kterým poplatky nebyly zvýšeny už 20 let v případě Českého rozhlasu a 17 let v případě České televize, takže ten jejich reálný příjem klesl zhruba na polovinu, tak, aby se aspoň drobně navýšily – 15 a 10 Kč skutečně není žádné dramatické navýšení, tak, aby ta média mohla dál fungovat.

Navrhovat to, že přestože tato média přišla o polovinu svých příjmů za posledních 20 let, že přijdou teď o další polovinu svých příjmů, to je prostě zákon o likvidaci České televize a Českého rozhlasu, to si pojďme říct naprosto na rovinu.

Nikde v Evropě nejsou senioři paušálně zbaveni povinnosti platit poplatky, nikde v Evropě neexistuje takový stát, ano, jsou v některých státech ti, kteří mají extrémně nízké příjmy, tak se jim poskytují úlevy nebo jsou té povinnosti zbaveni. Ale nikde prostě nedošlo k tomu, aby se tak významné divácké skupiny paušálně zbavily povinnosti platit poplatek, a ta média byla takhle zásadně zadušena. To prostě se nikde nestalo. Musím říct, že i u nás jsou od příjmů, od povinnosti platit poplatky osvobozeni ti, kteří mají nízký příjem. Už teď v tom zákoně se říká, že ti, kteří mají nižší příjem, než je dvojnásobek životního minima, zhruba, jsou od této povinnosti osvobozením.

Ať se na návrh tohoto zákona podívám z jakékoliv strany, tak mi nedává vůbec žádný smysl, a proto já nemůžu podpořit, abychom se jím seriózně zabývali, separátně od projednávání té poplatkové novely, která nám sem přijde, doufám, v dohledné době.

Děkuji za vaši pozornost.

