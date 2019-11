Senátor Smoljak: Útoky našich vrcholných představitelů proti "zkorumpovaným neziskovkám"

S neziskovým sektorem jsem se poprvé v životě setkal v devíti letech, když mě rodiče přihlásili do Junáka. V roce 1970 komunisté Junáka zakázali a mě pak dlouho vrtalo hlavou, co jim tak vadilo na spolku, který nás učil morseovku, lodní uzle a pomáhat potřebným. Až po čase mi došlo, že to hlavní, co tehdejší moci na Junáku vadilo, byla především jeho nezávislost. Štvalo je, že tady existuje něco, co sami nezřídili, neúkolovali a metodicky nevedli.

A to je podle mě totéž, co některým politikům na neziskovkách vadí dodnes. Že vznikají bez jejich podnětu, fungují bez jejich účasti, sami si určují svoji agendu a vstupují do veřejného prostoru, aniž by si vyžádali jejich souhlas.

Současné slovní útoky našich vrcholných představitelů proti "pijavicím" a "zkorumpovaným neziskovkám" už sice nemohou mít okamžitý likvidační dopad, ale celou neziskovou sféru dlouhodobě poškozují a jsou projevem stejné normalizační mentality, jakou měli jejich nomenklaturní předchůdci.

Ale politické reprezentace se naštěstí střídají a obměňují, zatímco občané zůstávají. A s nimi i prostor pro jejich nevládní aktivity. Jsem pevně přesvědčený, že si ho už nenechají vzít!

David Smoljak BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Senát: Skupina 24 senátorů a senátorek vyzývá ministra průmyslu Senátor Smoljak: Nezávislost České televize na politické moci je klíčové téma naší doby Senátor Smoljak: Pocit, jak nám nabyté svobody zase pomalu unikají mezi prsty Piráti se v noci hádali: „Hraješ si na Gotta... Tys mi řekl... Já za svou partnerku nemůžu.“ Raději nečtěte

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.