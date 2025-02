Senátor Sobotka: Byrokratickými opatřeními jsme zavaleni

Dobré dopoledne, vážený pane předsedo, vážený pane ministře.

Já bych asi chtěl pohovořit o třech okruzích. Chtěl bych říci, že včerejší diskuze, že advokáti jsou podjatí, lékaři jsou podjatí, učitelé jsou podjatí, všichni jsme podjatí, považuji za naprosto nevhodnou, protože my jsme tady od toho, abychom přinášeli do této komory své životní zkušenosti a svůj pohled na věc. Já se necítím podjatý jako dlouholetý starosta malého města a chci přinést zkušenosti ze své praxe.

Moje zkušenost říká, že tímto opatřením dojde k mírnému zjednodušení byrokratické zátěže pro obce. Vůbec tam nevidím žádný korupční potenciál. Prostě my jsme zavaleni, bylo to tady řečeno, byrokratickými opatřeními. Na zákon o zadávání zakázek máme spoustu a spoustu lidí, kteří to musí plnit, a máme vnitřní předpisy, kontrolní a finanční výbory atd. Jsme veřejně kontrolovatelní. Já se vůbec nebojím, že by to způsobilo nějaké korupční prostředí.

Chci říci za druhé, že jako starostové obcí, jako první na řadě ve veřejné správě, jak to řekl tady pan primátor Opavy, my musíme ty věci udělat. Nikoho nezajímá, že zítra nepoteče voda. Nikoho nezajímá, že je zavřená škola, nikoho nezajímá, že se ve škole netopí. Vy to musíte zařídit. Většinou jdeme na hranu zákona, i někdy za hranu zákona, protože v podstatě to musíte nějak zařídit a musíte to mnohokrát i velmi risknout, abyste byli schopni to naplnit. Prosím vás, neklaďte nám další klacky pod nohy. Myslím si, že na obcích se neděje to, co se děje v Motole. Buďte úplně v klidu.

Třetí věc je, prosím vás, jak já vnímám za sebe zákon o zadávání veřejných zakázek. Protože musíte soutěžit na nejnižší cenu, neboť víceparametrické zadání znamená, že se ocitnete pravděpodobně na ÚHOS a nic dělat nebudete, tak si zadáte podle zákona o zadávání veřejných zakázek výběrové řízení, kde rozhodujícím parametrem je cena. Chci si koupit automobil Škoda Octavia, a protože soutěžím na cenu, dodavatel mi dodá trabant. Ten trabant má taky čtyři kola, karosérii má z plastu. Ale to není to, co já jsem chtěl.

Takto vypadá soutěž na městech a obcích při zákoně o zadávání veřejných zakázek. Chcete si něco koupit, víte přesně co, dodavatel vám dodá něco úplně jiného. Vy to buď zrušíte, nebo si to koupíte. Prosím, podpořte tento návrh zákona, protože na obcích se vůbec nic nestane a ulehčí nám to práci.

Děkuji vám.

