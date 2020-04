Senátor Sobotka: Škrty v rozpočtu ministerstva obrany jsou to nejhorší, co by mohlo nastat

reklama

Děkuji, vážený pane předsedající, vážený pane ministře, já bych rád v této chvíli obhájil postoj výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, protože k tomu ten výbor byl zřízen. My jsme se dlouhodobě zabývali výstavbou Armády ČR, a protože to považujeme za strategický úkol, a k tomu výbor má kompetence, aby to řešil, tak komunikujeme s armádou dlouhodobě a stav monitorujeme.

My jsme dnes probírali spoustu zákonů, které se snaží zachraňovat kde co, ale my jsme jako výbor chtěli pouze apelovat na to, že v rámci škrtů ve státním rozpočtu, které jsou předpokládané z hlediska koronaviru, tak je potřeba myslet na to, že škrty v rozpočtu ministerstva obrany jsou to nejhorší, co by mohlo nastat. Já bych to dokladoval jen na bojových vozidlech pěchoty, kde zazněla informace, že se to bude redukovat nebo že se to úplně zastaví. Jak tady bylo řečeno, tato akviziční záležitost, jestli jsem to dobře přečetl, tak jsme ve fázi teprve druhého kola výběrového řízení. To výběrové řízení není dokončeno. Výroba by měla být vlastně teprve nastartována a dodávka je nejdříve za dva roky. Tzn. jak říkal pan ministr, u těchto projektů je to dlouhodobá záležitost a pokud začneme experimentovat s rozpočtem ministerstva obrany, tak to bude mít nedozírné důsledky.

Ing. Jan Sobotka BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Takže já bych za sebe chtěl říci, a podpořím, nevím, docela bych vám přál, nevím, byl jsem před rokem a půl dvěma na slavnostním nástupu armády na Hradčanském náměstí a myslel jsem si, že ta technika, která tam je, je nějaká jakoby historická, pánové mi to prominou. Ale to je současný stav vybavení naší armády. Takže nákupy techniky jsou dlouhodobé. Víte, že potom z hlediska zákona o zadávání dochází kolikrát ke zrušení těchto výběrových řízení. U akvizic typu nemovitostí je to to samé. Takže my jsme jako výbor chtěli jenom požádat o stabilitu rozpočtu a upozornit na to, že naše závazky ve smyslu 2 % HDP jsou v tuto chvíli velmi vzdálené, ale je potřeba dodržet alespoň to, co tam víceméně náčelník generálního štábu prezentoval, to je ta krizová varianta 1,5 % HDP. Takže my jsme chtěli udělat jen apel, abychom si uvědomili v dnešní době, že výstavba Armády ČR je strategický úkol této země a na tom bychom neměli šetřit. Děkuji.

Psali jsme: Senátor Dienstbier: Nepodporovat nikoho, kdo se vyhýbá přispívání do státního rozpočtu Senátor Štěch: Je potřeba zamezit nebo omezit odvod prostředků do daňových rájů ODS: Kompenzační bonus není dostatečný, budeme znovu žádat o zvýšení finanční podpory Ministryně Schillerová: Navrhujeme prodloužení doby skladování jednotkového balení cigaret o jeden měsíc

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.