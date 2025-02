Senátor Štěpánek: Copak podnikání a byznys je sprosté slovo?

Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane ministře, milé kolegyně, vážení kolegové,

na začátku musím poděkovat za to, že zákon vznikl a že konečně po dlouhých letech, kdy se slibuje, že se ubere administrativa a byrokracie, se tak skutečně děje. Ve spoustě oblastí, které otravovaly nejen zemědělce, ale i rybáře a podobně, konečně dochází k tomu, že byrokracie už vážně upadá a snižuje se. Za to velké poděkování.

Bohužel ve společnosti velkou bouři vyvolalo to, co se teď nejvíc dnes na půdě Senátu diskutuje, a to jsou tzv. rituální porážky. Musím říci, že tato oblast byla zahalena do spousty dezinformací. Že se vyjadřovalo mnoho odborníků, kteří se prohlásili odborníky, ale ne vždy odborníky byli. A opírat se o pseudoodborníky, myslím, také není úplně dobře. A zvedla se obrovská vlna hysterie. Něco podobného jsme zažívali na konci roku 2020 u rušení klecových chovů slepic.

Dojde velmi brzy na má slova, už to možná poznáváte v obchodech, že zrušení klecového chovu slepic, provázený stejnou hysterií, se prostě jen přesune do jiných států. Naši zemědělci nebudou mít zisky a v daleko horších podmínkách než u nás v obohacených klecích slepice budou snášet vajíčka, která my budeme draze kupovat. A když vajíčka nebudou, protože ta období někdy přicházejí, tak budeme první, kdo je nebude mít. To jen, abychom si uvědomili, že hysterie vždy není opřena o to, co bychom skutečně ve finále chtěli.

Petr Štěpánek STAN



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Zaznělo tady, že na jatkách jsou špatné podmínky. A viděli jsme to v Reportérech, jak je to zlé, jak se chovají lidé ke zvířatům. Ano, jsou mezi námi lidé, kteří se chovají velmi špatně ke zvířatům i k lidem. Ale tedy motáme jablka s hruškami. Tady se nebavíme o tom, jak se v anonymních chovech chovají lidé ke zvířatům, ošklivě chovají. My se tady bavíme o provozech jatečních, které jsou v daleko jiné hygieně, v daleko jiné organizaci práce. 16 let jsem podnikal mj. obchodem s masem, 16 let jsem intenzivně jezdil na jatka a viděl jsem ty provozy. A za těch 16 let jsem viděl i ten obrovský pokrok, který se ve vztahu k chování ke zvířatům zvýšil.

Tady jsou určité narážky na to, že omráčení elektrickým proudem je špatné, nedokonalé apod. Desítky let se vepřové z drtivé většiny omračuje právě elektrickým proudem, protože je to nejsnazší. Bohužel u skotu je to obtížnější, je tam potřeba jiných proudů, přeci jen i manipulace s prasetem a s krávou je podstatně složitější. Tak se používá tzv. srážečka. Možná to znáte z domácích zabijaček. Je to prakticky taková pistolka, ze které vyjede tyčinka, která omráčí zvíře, poškodí mu lebku a zvíře padne do bezvědomí. Takto se to dělá u hovězího, kde je to daleko snazší, operativnější. Z tohoto důvodu se nepoužívá omračování elektrickým proudem. Větší proudy, větší nebezpečí, drahý přístroj, složité ovládání. To jsou základní parametry, proč se neomračuje elektrickým proudem. A věřte tomu, že kdo bude chtít dělat halal, ten bude muset tento drahý složitý přístroj koupit. A to nebudou kdejaká jatka, pidijatka. Ne, to budou velké provozy, které na to budou mít vyškolený personál a který mají dostatek finančních prostředků pro to, aby takovéto drahé a složité zařízení koupily.

Anketa Máte strach z rostoucích volebních výsledků AfD? Mám 1% Nemám 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 5795 lidí

Tady zaznělo, že se ani tak neví, jak se zvířata porážejí. Veterinární dozor je stálý. To, že zákon upravuje, kdy veterinář je povinen přistoupit ke zvířeti, to znamená při příjmu a potom zkontrolovat maso, jestli se tam nenacházejí nějaké anomálie, abscesy a podobně, tak to je povinnost. Ale veterinář je přítomen po celou dobu. A kdyby se cokoli dělo nepravého, a věřte tomu, že veterinář, to nejsou takoví ti kamarádi, kteří tam jsou s těmi, co zabíjejí, a chodí spolu na svačinu. Ne. To je skutečně státní veterinární dozor. To je orgán, který tam dost často i za špatné chování se zvířaty, i jen s tím naháněním, dává dost velké pokuty. Takže domnívat se, že se to děje nějak anonymně, je úplně, bych řekl, mimo mísu.

A teď tady byl apel na to, abychom byli humánní. A já se domnívám, že ČR je humánní. A přístup českých občanů ke zvířatům až na některé excesy, které jsme viděli třeba zrovna v Reportérech, je spíše příkladný. A protože jsme humánní, tak se moc přimlouvám za to, abychom schválili pozměňovací návrh s umožněním halal porážek, protože – já tedy nemám ta čísla, která má pan ministr z roku 2024, já je mám z roku 2023 – z ČR, bavíme se jen o skotu, slepice nechám stranou, ovce a podobně, to jsou drobnosti, tak skotu se vyvezlo 57 214 kusů. Z toho zhruba 40 000 na chov, to je v pořádku, také dovážíme, abychom vylepšili chov. Ale 17 000 se vyvezlo na porážku. Na porážku, kterou my tady dokážeme udělat. A z toho 13 000 do Turecka a 4000 do Libanonu. 13 000 do Turecka a 4000 do Libanonu. To je humánní? Umíte si představit to dobytče, když jede v kamionu takovou dálku do Turecka? Tam nejsou za hodiny. Tam jsou za dny. A jak je to s krmením, jak je to s vodou? Samozřejmě dopravci mají povinnost nějakým způsobem přikrmovat a nějakým způsobem napájet. V zimě, v létě. Takže zaplaťpánbůh, že budeme schopni dělat porážky tady u nás a budeme vyvážet maso a nebudeme vyvážet dobytčata. Bavme se o tom, že to dobytče tak jako tak je určeno k porážce halal nebo košer, to je jedno, jak tomu budeme říkat. Je k tomu prostě určené a stane se mu to. A my mu to nabízíme, dle mého názoru, v lepších podmínkách než Turecko nebo Libanon.

A co mě asi, bych řekl, z vystoupení předešlých vadí nejvíc, je, že se to dělá pro podnikání, pro byznys. No fuj! Copak podnikání a byznys je sprosté slovo? No, vždyť zaplaťpánbůh, že zemědělcům a zpracovatelům dáme aspoň také nějaký výdělek. Já si myslím, že to naopak máme podporovat. Proboha, kde jsme, že bychom záviděli podnikatelům? Takže za mne ten pozměňovací návrh, který umožňuje halal porážky, je pozitivní, je humánnější než současný stav a moc vás prosím, abychom ho tak přijali.

A ještě tady byl před chvílí dán příklad, jak se to hezky dělalo zastara, když se zabíjela slepice. Ano, slepici vezmete do jedné ruky a druhou jí useknete hlavu. Ale vzpomeňme si, jak se to také dělalo, když se zabíjelo prase, překrmené prase, dvoumetrákové. To se vyvedlo z chléva, ne vždycky snadno. A teď ten řezník se ho pokoušel srazit. Dost často palicí, v dřívějších dobách. No, zdaleka se mu to nepovedlo napoprvé. Dokonce to byla i kovbojka. Takže já bych úplně nesrovnával. A to si nepředstavuji, jak se zabíjel skot. Takže slepice je něco jiného než prase nebo než kráva. Tak to jen na upřesnění.

Takže za mě, prosím, podpořme návrh tak, jak přišel z Poslanecké sněmovny. Je dobrý a za mě humánní. Děkuji.