Senátor Štěpánek: Proč vozit brambory ze Španělska do nemocnice v Ostravě?

Tak ještě jednou děkuji za slovo. Jak jsem avizoval, tak v této rozpravě vás blíže seznámím s náhledem na tento zákon. Začal bych tím, že ten zákon, tak jak přišel z vlády, respektive tak jak ho vypracovalo Ministerstvo zemědělství, je dobrý zákon. Je tam řada ustanovení, po kterých bylo už dávno voláno. A jsem velice rád, že ta příprava byla skutečně pečlivá. Mimo jiné tedy, jak už zmínil i pan ministr, tak řeší dvojí kvalitu potravin. Byl to obrovský problém, který se tady táhne řadu let. A myslím, že tak, jak byl vlastně uchopen v tomto zákoně, tak to řešení je dobré. Co je tam taková novinka, tak je, mimo jiné, že se také hmyz stává potravinou, taky je popsáno za jakých okolností.

Co se tam řeší, a myslím si, že to je velmi správně, je česká potravina. Jak má vypadat, co je uznáno za českou potravinu, a to vzhledem především k dobrovolnému značení potravin, aby spotřebitel nebyl klamán na výrobcích takovými zavádějícími informacemi, které s češstvím v těch vyrobených potravinách nemají nic společného.

Přeskočím kvóty, ke kterým se vrátím. Co je trošičku kontroverzní a na co přišel pozměňovací návrh, který určitě představí i kolega Nytra, jsou výběrová řízení. Zákon umožňuje vložit do výběrových řízení kvalitativní parametr. Toto je velmi důležité právě pro naše producenty, kteří musí soutěžit například v dodávání potravin pro nemocnice nebo větší instituce. A zde velmi těžko odolávaly velkým řetězcům, které dokázaly udělat dumpingové ceny. Nově je možné tento kvalitativní parametr zohlednit ve výběrových řízeních. Nemůže to být ovšem nějaký markantní podíl na bodovém zisku. Přesto už to významně posílilo naše producenty. A můžeme zde dát například kvalitativní parametr k označení nebo získání certifikátu, například KLASA známá nebo Originální potravina apod. A tady bych poprosil, abychom zvážili vypuštění této výhody. Já bych řekl, že z obavy, aby nás náhodou EU neobvinila z toho, že děláme špatné konkurenční prostředí, že někoho zvýhodňujeme, abychom nestahovali kalhoty před brodem, nechme tam, prosím, toto ustanovení. Ať se s tím když tak vypořádá ta evropská legislativa, ale podíváme-li se do Rakouska, Německa, Francie, tam jednoznačně ty regionální potraviny jsou upřednostňovány. A můžeme i zde zmínit takový tlak na řekněme ekologii. Proč vozit brambory ze Španělska do nemocnice v Ostravě? Takže i ta krátká cesta té potraviny, to znamená od regionálního výrobce, je v souladu s tím, kam Evropa míří.

Vynechám ještě na chviličku kolizi Státní zemědělské a potravinářské inspekce versus krajské hygienické stanice. Další takový posun vidím i v tom, že nově umožňuje inspektorům nařídit provozovateli internetových služeb, aby buď omezil, nebo úplně vypnul reklamu na nebezpečné potraviny nebo podvodné potraviny. A zároveň s tím spjato je možnost dohledat i tyto nekalé producenty, kteří nabízejí podvodné potraviny, díky ustanovení, které umožňuje nebo opravňuje inspektory k vyžádání si od bank, aby poskytly informaci o majitelích účtů, na které se potom na internetu platí tyto podvodné potraviny. To vidíme taky jako jeden významný posun, řekněme ke zvýšení kvality a ochrany spotřebitele.

A teď k těm dalším dvěma kolizním situacím, které tedy vyvstaly kvůli pozměňovacím návrhům. Začnu u pozměňovacího návrhu SPD, nebudu jmenovat ty poslance, kteří ho podali. Tady musím říci, že se tvářili jako takoví ti státotvorci, kteří jdou zachraňovat české zemědělce, české potravináře. Když jsem s nimi mluvil, tak se těm potravinářům a zemědělcům ježily vlasy na hlavě, co že se to stalo? A tady vám musím říct, že skutečně nedochází k posílení českých zemědělců a českých potravinářů. A doložím to tím, že pravděpodobně vám všem se dostalo stanovisko Asociace pro férový trh. Při svých jednáních jsem hovořil se zástupci Ministerstva zemědělství, Asociace soukromých zemědělců, Agrární komora, Potravinářská komora, Hospodářská komora. Nikdo z nich kvóty nechce. Naopak všichni nás žádají, abychom tyto kvóty vypustili. Tak kde je ta ochrana těch zemědělců? Kdo to poptával? Takže jsem velmi rád, že napříč všemi výboru a všemi orgány, které se zabývaly kvótami, znělo „vypustit“.

Také proto, když se podíváte důsledně na pozměňovací návrhy, které přišly, tak návrh 48/1 z výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu, pozměňovací návrh 48/3 z ÚPV i návrh 48/4 ze stálé komise pro rozvoj venkova jsou totožné a vypouštějí kvóty.

Takový hlavní argument, proč vypustit kvóty, je především naše soběstačnost. My nejsme u některých komodit ty kvóty vůbec schopni naplnit. Například u vepřového masa jsme zhruba na 50 % naší produkce, která dokáže pokrýt trh. U vajec je to sice víc, asi 80 %, ale paradoxně u drůbeže je to pouhých 65 %, kde se zdá, že drůbeže je dost. Není. Nejhorší stav, bych řekl, že je u ovoce a zeleniny, kde skutečně naše klimatické podmínky logicky nemohou pokrýt tu poptávku. A je to i díky tomu, že vlastně stravovací návyky české společnosti se od roku 1990 výrazně mění a posouvají právě ke konzumaci zeleniny a ovoce. Což je dobře, všichni to chceme. A tady nemůžeme být soběstační z logických důvodů. Podle toho, v jakém zeměpisném pásmu Česká republika leží. Takže já vás nebudu unavovat těmi procenty, kde jsme nějak soběstační. Další věc, která budí určité emoce, a musím říct, že jsem i já rozpolcen, tak to je řekněme sjednocení kontrol řeknu restauracích zjednodušeně neboli, jak se říká, otevřených provozů stravovacích služeb. V současné chvíli zhruba z 50 tisíc těchto provozoven, které v České republice jsou, tak dvě třetiny v současné době kontroluje Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Nejsou zaznamenány žádné výrazné problémy. Zhruba jednu třetinu těchto provozů kontrolují krajské hygienické stanice. Nejsou zaznamenány žádné problémy. A cílem pozměňovacího návrhu poslance Birkeho bylo sjednotit u těchto provozů, aby je kontroloval jeden orgán. Má to svoji logiku, stejně tak všechno, co tady namítají ze zdravotního výboru kolegové a kolegyně, má svoji logiku. A já přesvědčen, že obě instituce jsou schopny kontrolovat tyto provozy velmi kvalitně, velmi důsledně. A proto ta logika toho pozměňovacího návrhu pana Birkeho mi přijde na místě. A jsem tedy rozhodnut zachovat tuto část tak, jak nám přišla z Poslanecké sněmovny. Přesto ty námitky ze zdravotního výboru chápu, nerozporuji je, ale je to čistě pro to sjednocení. Tak to je tak nějak v krátkosti představení úskalí a předností toho návrhu zákona. A jsem tedy, ještě jednou, moc rád, podotýkám, pane ministře, že tento zákon vznikl, že se dostal do stavu, ve kterém je. A věřím, že až odejde od nás ze sněmovny... tedy pardon, ze Senátu do Poslanecké sněmovny, tak že dozná výrazného zkvalitnění. Děkuji vám.

