Senátor Töpfer: Je to v kultivaci lidí. A to je cesta dlouhá a těžká

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážený pane ministře,

já jenom takovou glosu. Kdysi jsem mluvil s kolegou, který byl velkým zastáncem EET. A vysvětloval mi ta klišé, že to je správně, že se narovná to podnikatelské prostředí. A že hlavně ti hospodští – já jsem kdysi v tom podnikal – že ti vlastně kradou a jsou ti nepoctiví. A je potřeba to zavést. A já jsem se ho zeptal: „Vy teďka opravujete barák, že jo?“

„Ano.“

„A už jste se někdy setkal s tím, že přijde řemeslník a řekne – chcete to bez papíru, anebo s papírem? A vy řeknete – no, bez papíru je to levnější. Vy jste to nikdy neudělal?“

A tak se řečnicky ptám – kdo z vás se s tím nesetkal? Kdo z vás tomu pokušení nepodlehl? A zvláště tady k řadám KDÚ, jak říkal Ježíš Kristus: „Kdo jsi bez viny, první hoď kamenem.“ Myslím, že jsme se s tím setkali všichni. A že cesta kontrol a EET a hlášení státu asi není ta správná cesta. Já vím, že to je v kultivaci lidí. A to je cesta dlouhá a těžká. A není jednoduchá. Ale neplatil daně, to je prostě zločin. To je zločin. Protože kdo neplatí daně, okrádá mě, který je platím. Nemá to žádnou pointu.

Děkuji za pozornost.

