Senátor Valenta: Co bude se seniory?

Hejtman Jiří Čunek na zasedání krajského zastupitelstva zařadil zpátečku. Přestože krajská rada přijala na začátku července usnesení, že souhlasí se záměrem převést domovy pro seniory na obce či jiné poskytovatele sociálních služeb, včera krajským zastupitelům tvrdil, že nic takového nechystá, že pouze provádí průzkum, jestli by o něco takového byl zájem. Za mne jsou to pouze výmluvy a blamáž, protože po ostré kritice ze strany krajských zastupitelů, starostů i samotných seniorů zjistil, že mu nic takového neprojde. Pokládám za absolutní hloupost, aby se v okamžiku, kdy v populaci roste počet seniorů, kraj zbavoval fungující sítě 13 domovů pro seniory, z nichž každý je doslova přeplněn a v jejichž pořadnících marně čekají stovky dalších seniorů. Ano, kraj musí posilovat terénní služby a ambulantní pomoc seniorům a jejich rodinám, ale nemůže takto nepromyšleně experimentovat. A opět bez vědomí krajských zastupitelů a podle našeho právního stanoviska navíc v rozporu se zákonem o krajích. Na zasedání krajského zastupitelstva nám chyběl jediný hlas k tomu, abychom raději úplně zrušili usnesení, kterým rada znervóznila tisíce seniorů v kraji. Ale to neznamená, že hodíme flintu do žita. Budeme hejtmana velmi pozorně sledovat a budeme hlídat, aby dodržel to, co tak velkohubě obhajoval na krajském zastupitelstvu - tedy že žádnou privatizaci domovů pro seniory nepřipravuje. I tak bylo velmi podezřelé, že nebyl schopen vysvětlit, která konkrétní obec či neziskovka měla ÚDAJNĚ projevit zájem o převzetí domovů pro seniory. Za mne to byla lež, jako mnohé jiné...

Ivo Valenta BPP



senátor

autor: PV