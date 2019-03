Senátor Valenta: Do záležitosti korunovačních klenotů se vloží prezident

I nadále trvám na tom, že české, gotické korunovační klenoty patří do České republiky a nikoli do rakouského muzea. Na toto téma jsem již zveřejnil řadu příspěvků, řada z Vás se na mne však obrací s dotazem, zda již téma „vyšumělo“, nebo je zde ještě naděje, že se „ledy pohnou“. Mohu všechny ubezpečit, že téma rozhodně nespí a dál se intenzívně pokouším kontaktovat osoby, které by v tomto směru mohly sjednat nápravu. Jak jistě víte, v této záležitosti jsem oslovil také kancelář prezidenta republiky, který během návštěvy Karlovarského kraje v diskusi s občany přislíbil, že si při nadcházející cestě do Rakouska promluví u našich jižních sousedů právě o možnosti vrácení korunovačních klenotů do České republiky. Jsem upřímně rád, že se prezident do této iniciativy osobně vloží (viz informace na konci článku ZDE).

