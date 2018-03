Senátor Valenta: Nenechme se odzbrojit

Rád podpořím novou petici proti regulaci zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU. Odzbrojováni či omezováni by totiž dle EU měli být nejen držitelé zbraní, kterými jsou bezúhonní obyvatelé České republiky, ale také lidé, kteří mají u sebe nesmrtící sebeobranné prostředky.

Nesouhlasím s tím, aby se tito lidé nemohli bránit případným útokům teroristů a jiných zvrácených osob. Je třeba, aby byla znovu projednána novela zákona o bezpečnosti, zakotvující do našeho ústavního pořádku právo na legální vlastnictví zbraní za účelem zajištění obrany a vnitřní i vnější bezpečnosti našeho státu.

Ivo Valenta BPP



Musíme rázně odmítnout unijní směrnice, regulující bezproblémové a funkční zbrojní zákony ČR. Proč by navíc měly být omezovány například i „zbraňové doplňky“ a nesmrtící sebeobranné prostředky? To máme proti případným útočníkům skutečně stát „nazí“? To odmítám!

Pokud chcete petici podepsat i Vy, petiční archy najdete také v mé senátní kanceláři v centru Uherského Hradiště, v Pasáži Slunce.

