Senátor Valenta: Politické harakiri

Babišovi otroci páchají při schvalování EET další harakiri. Senátem však další šikana živnostníků neprojde!

Je to jako nekonečný příběh. Andrej Babiš a jeho „mančaft“ se bude snad do nekonečna snažit hlava nehlava protlačit úplné dokončení svého šmírovacího experimentu s názvem EET. Naivní otroky mu přitom dělá ČSSD a KSČM, kterým však oplácí tím, že krok po kroku přetahuje na svou stranu jejich dlouholeté voliče, čímž odsuzuje své „koaliční“ partnery k postupnému vymazání z politické mapy České republiky.

To, co je však daleko zásadnější, je fakt, že vláda Andreje Babiše zcela ignoruje jakékoliv racionální připomínky, které zaznívají nejen od pravicové opozice, Senátu či Ústavního soudu, ale především od tisíců živnostníků a malých podnikatelů. Místo toho, aby se vláda vykašlala na další posilování byrokracie a moci státu nad každým svobodným podnikáním, raději si „koupí“ potlesk stádovitých voličů tím, že např. sníží DPH z vodného a stočného. Nebo neostyšně vymyslí pro nejmenší živnostníky takovou „úlevu“, která pro ně bude znamenat ještě větší míru papírování, létání po úřadech a riziko likvidačních pokut.

Ivo Valenta BPP



Myslím tím třeba to, že živnostník do ročního obratu 200 tisíc Kč bude moci EET nahradit označenými papírovými bločky, které si po hromadě papírování bude muset vyzvednout na finančním úřadě, a pak jejich kopie opět berním úředníkům odevzdat spolu se svým daňovým přiznáním. A také zamýšlenou výjimku z EET pro předvánoční prodej sladkovodních ryb vždy od 18. do 24. prosince. Jistě, vydávání účtenek si opravdu neumím představit. Ale co když živnostník bude chtít ryby prodávat třeba již od 15. prosince? To bude první tři dny muset vydávat účtenky z EET, a pak až do Vánoc ne?

A umíte si představit, že kominík, který vám přijde zkontrolovat komín, bude vystavovat online účtenku? Anebo zámečníka, který vám pomůže, když si zabouchnete doma klíče? Případně lékaře, který se už teď zdržuje e-receptem a nově by musel např. při platbě za očkování vystavovat ještě EET účtenku? A co teprve vinař, u kterého se stavíte na skleničku vína v jeho historickém sklepě? I ten by měl podle představy Andreje Babiše koupit online pokladnu, a vystavit vám účtenku. Co přijde příště? To si i slavná Jízda králů ve Vlčnově bude muset pořídit EET, když vybírá „na krála“?

Prostě od začátku až dokonce pořádná ptákovina, kterou musíme jednou pro vždy zastavit! Jak je vidět, poslancům se to zřejmě nepodaří, ale jsem přesvědčen o tom, že Senátem nemá šanci tento paskvil, který likvidačním způsobem dolehne na další tisíce živnostníků, projít. V Senátu se svými kolegy jistě navrhneme kompletní zrušení EET. Za malé živnostníky je třeba bojovat.

