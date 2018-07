Senátor Valenta: Poručí vláda větru, dešti?

Některé zákony jsou opravdu mírně řečeno nedomyšlené. Jejich aplikace do praxe pak zcela odporuje zdravému rozumu. Tak například zákon praví, že burčák je možné prodávat až od 1. srpna. Jenže například letošní rok se vyznačoval extrémně teplým jarem. A tak není divu, že hrozny uzrály o několik týdnů dříve, než tomu bývá v jiných letech. A vinaři jsou v pasti. Hrozny totiž musí nechat ve vinicích, aby dodrželi termín. Co naplat, že úroda už má předepsanou cukernatost a lidé by tak mohli burčák mít dříve, než v jiných letech. Legislativa mluví jinak. Nejdříve 1. srpna a hotovo – jinak jde o porušení zákona. Vinaři tak mohou jen sedět se založenýma rukama a čekat, jestli jim úrodu nesezobou špačci. Když už ale žijeme v době nesmyslných a na hlavu postavených regulací, napadá mne, zda by moudré hlavy ve vládě nemohly v zájmu vinařů uzákonit, aby se jarní počasí nevymykalo z normy a oni tak mohli dodržet stanovený termín pro stáčení burčáku…

Ivo Valenta BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

autor: PV