Senátor Valenta: Prezident rozehrál partii, na jejímž konci může být jím oblíbená úřednická vláda

Prezident naopak vynesl kartu, proti které se bude také premiéru Babišovi těžko hrát. Prezident totiž prohlásil, že ministr Staněk údajně poukázal na korupci, a proto by neměl být odvolán. Jinými slovy, zahrál smeč jménem „protikorupční tažení“, na kterém premiér Babiš postavil svoji politickou kariéru.

Prezident tak docílil svého. Upevnil svoji pevnou, dokonce bych řekl silovou pozici, a navíc oslabil jak sociální demokracii, tak v konečném důsledku hnutí ANO premiéra Andreje Babiše. Prezident v dnešní situaci totiž nemá motivaci k tomu, aby pomáhal hnutí ANO nebo dokonce sociálním demokratům. Není proto divu, že v ČSSD sílí hlasy, které mluví o odchodu z vlády, a v hnutí ANO pak mluví vládní politici o možnosti dovést zemi k předčasným volbám.

A i kdyby byly výsledkem současného patu předčasné volby, tak co do té doby? Podle mého soudu je ve hře úřednická vláda, kterou si již v minulosti tolik oblíbil prezident Miloš Zeman. Dokonce se domnívám, že právě vznik úřednické vlády může být cílem prezidentova současného počínání. Protože jiné východisko snad ani nemůže připadat v úvahu při pohledu na v současné chvíli „zabetonovanou“ politickou scénu. A určitě to už tuší také Andrej Babiš, který díky svému gigantickému střetu zájmů a de facto zprivatizování vládní exekutivy pro obhajobu svých vlastních obchodních a mocenských zájmů nemůže být už vůbec pro nikoho tím, kdo by měl stát v čele jakékoliv příští české vlády.

Takže na řadu může přijít právě prezident, který současný tlak na vládní představitele dřív nebo později přetaví právě v úřednickou vládu. A dokonce na první pohled snad ani nemusí jít o nápad, který vyřkne on sám. Je natolik zkušeným politickým hráčem, že šachovou partii, kterou rozehrál, může pouze tímto směrem nechat dohrát.

Co by taková úřednická vláda znamenala pro občany naší země? Především si myslím, že nic horšího, než současná menšinová vláda v čele s Andrejem Babišem, která se opírá o podporu komunistů, vzniknout nemůže. Dokonce si myslím, že jakákoliv úřednická vláda, která by skoncovala s nahráváním dotačních kšeftů a státních zakázek pro údajně „bývalou“ firmu Andreje Babiše a přestala by mu zachraňovat penězovod před auditními orgány Evropské unie, by mohla být i lepším řešením, než současný „výkvět“ ve Strakově akademii. Třeba by taková vláda přestala chrlit jednu regulaci za druhou, přestala by se šikanou drobných živnostníků, přestala by obhajovat dotace pro velké a mocné a přestala ohrožovat nezávislost justice a demokracii jako takovou.

V každém případě by bylo dobře, aby vláda Andreje Babiše jednou pro vždy v naši zemi skončila a aby se kormidla naší země chopili ti, kteří nebudou rozdávat z cizího a kupovat si hlasy populistickými dárečky, ale začnou řešit to, co pálí každého občana naši země.

Ivo Valenta, slovácký senátor

