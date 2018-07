Senátor Valenta: Začala páleničářská sezóna

A už to začíná :-) Rychlý nástup jara a teplé počasí urychlily také start páleničářské sezóny. A jak to vypadá, tak letošní ročník bude obzvláště povedený. Podle aktuálních zpráv to vypadá tak, že půjde o druhou nejvyšší úrodu od roku 2006 a že letošní sklizeň je třeba i o pětinu větší, než tak loňská. Jak to vidíte vy? Také jste s letošní úrodou spokojeni? Jen je škoda, že státní mašinérie pokračuje v nesmyslném tlaku také na pěstitelské pálenice, na které má také dolehnout povinnost vést elektronickou evidenci tržeb. To při několikanásobných kontrolních mechanismech, které jsou v každé pálenici nastaveny, považuji za zcela zbytečnou buzeraci. S představiteli pěstitelských pálenic na Slovácku jsem se proto domluvil, že se v Senátu pokusím prosadit, aby se jich stejně jako spolků a těch nejmenších živnostníků EET vůbec netýkalo. Tak nám držte pěsti :-)

