Senátor Valenta: Kdo se v tom vyzná?

Schválně by mne zajímalo, kolik lidí si pamatuje, jak v praxi funguje nesmyslné rozdělení svátků na dny nákupní a „nenákupní“. Další dva svátky nás čekají v příštím týdnu (a obchody tentokrát budou otevřeny). Když už se oprostím od toho, že mi nařízení zavírání obchodů přijde naprosto nesmyslné a každý prodejce by měl mít sám možnost rozhodnout, zda svou prodejnu otevře veřejnosti či nikoliv, opravdu nerozumím tomuto dělení. Buď nechejme obchody otevřené nebo zavřené, ale hlavně tak, aby měl každý jasno. V současné situaci v tom každý musí mít totální chaos. Mám reakce veřejnosti, včetně například seniorů, kteří nejsou denně připojeni k internetu. Tito lidé opravdu netuší, zda si mohou do obchodu ve svátek vyrazit či nikoliv. Vím, že je řada argumentů pro obchody otevřené i uzavřené, nicméně model, ve kterém se pořádně neoroientuje nikdo, je opravdu hloupý.

Ivo Valenta BPP



