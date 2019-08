Senátor Valenta: Ze záškolačky celebritou?

ZE ZÁŠKOLAČKY CELEBRITOU? Svět se opravdu zbláznil. Pokud si někdo ze školáků namísto vyučování vyrazí raději s transparentem sednout před parlament, podle mne to záškoláctví je. A to je případ Gréty. Namísto postihu je ale oslavována. Opravdu mne až děsí, kolik pozornosti svět dopřává nevzdělanému dítěti, z něhož se pomalu ale jistě stává celebrita. Tetu Grétu, která podle mne není psychicky zcela v pořádku, budou v americkém New Yorku na popud OSN vítat plachetnice a doprovází ji dokonce syn monacké kněžny. To je docela slušná komedie, ne? Proč začínáme naslouchat lidem, kteří tématům, na nichž se zviditelňují, vůbec nerozumí? Vždyť tato puberťačka pouze slepě papouškuje to, na co vědci celého světa upozorňují již řadu let – s ničím novým nepřichází. Navíc sama káže vodu a pije víno. Nedávno média zveřejnila fotku, kterou sama sdílela na sociálních sítích - jenže si neuvědomila, že svět uvidí, jak se cpe ve vlaku a všude kolem sebe má rozházeny plasty – sáčky, krabičku, lžičku, kelímek, plechové láhve s plastovými uzávěry atd. A k tomu si jako bonus dává banány z opačného konce světa – proč nepoužila ekologické nádoby a ovoce ze své vlasti, pocházející z ekologického zemědělství? Předpokládám, že žije ekologicky a potraviny si sama pěstuje na vlastním poli :-D No, příště si dá jistě větší pozor, co ukáže světu. Tato slečna v pubertálním věku upozorňuje především na sebe. Užívá si podle mne toho, že jí svět naivně leží u nohou, ona plní titulní strany médií, tlachá líbivé řeči, zadarmo si cestuje po světě …a přitom, jakmile sejde veřejnosti z očí, má nějakou ekologii zcela „na háku“.

Ivo Valenta BPP



