Senátor Vilímec: EET zlikvidovalo tržní prostředí

Děkuji, pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, já jsem trochu opominul ve zpravodajské zprávě se vyjádřit k projednávání tohoto návrhu zákona i v Poslanecké sněmovně, již vzpomenul pan senátor Větrovský, že tento návrh zákona prošel v Poslanecké sněmovně 4 hlasy ze 100 přítomných. Tak je také potřeba říct to b), že bylo načteno 11 pozměňovacích návrhů, téměř všechny během jednoho dne, ať už to byly návrhy, které chtěly odložit 3. a 4. vlnu, ale ukázalo se, že už to není možné, protože v mezidobí 1. května už započala. Nebo pak už to byly návrhy spíš takové kuriózní, aby byla pozastavena celá evidence tržeb do 2. září 2054. Kdo si chce přečíst důvody toho termínu, tak si je určitě může přečíst ve stenozáznamu Poslanecké sněmovny. Takže určitě zase to tak hladce neprobíhalo v té Poslanecké sněmovně. Já bych chtěl říci, že mě mrzí jedna věc, říkal jsem to včera na hospodářském výboru, že vlastně před zhruba měsícem nebo měsícem a půl paní ministryně financí slíbila, že odloží spuštění 3. a 4. vlny elektronické evidence tržeb. Ale neučinila tak. Předložila před těmi třemi týdny pouze zákony, které pozastavovaly některé povinnosti, již těch, kterým vznikla ta povinnost evidence tržeb podle stávajícího zákona. Nikterak nenovelizovala ten příslušný zákon č. 256. Přitom stačilo jenom zrušit bod 48 a 3. a 4. vlna by nenastala 1. května. To jenom říkám pro preciznost.

My jsme skutečně na hospodářském výboru k tomu přistoupili systémově a novelizujeme zákon o EET, nikoli jenom pozastavujeme, rušíme náběh 3. a 4. vlny, nebo doporučujeme, navrhujeme zrušit náběh 3. a 4. vlny od 1. 10. letošního roku do toho června 2023. Proč jsme zvolili ty termíny? Jednak sama vláda navrhuje, aby do 1. 10. 2020 byly pozastaveny povinnosti elektronické evidence tržeb pro všechny daňové poplatníky, s výjimkou zacházení s autentizačními údaji, zacházení s certifikátem a stvrzenkami, tak, aby se předešlo jejich zneužití. Proto si myslím, že je potřeba to vázat na ten termín 1. 10. 2020, protože do 1. 10. 2020 je to pokryto tím pozastavením, proto jsem zvolil ten termín 1. 10. 2020.

Já tady nechci diskutovat o elektronické evidenci tržeb, protože jsem diskutoval už léta, resp. hodiny v Poslanecké sněmovně před 4 lety, hovořilo se o tom tehdy určitě i v Senátu tehdy, já nejsem přesvědčen, že to narovnalo tržní prostředí. Já když se podívám v okruhu mého volebního období, tak to zlikvidovalo tržní prostředí, protože mnohé provozovny skončily. Já si nemyslím, že proto, že by to byli nepoctivci, ale protože to byla už poslední kapka, která rozhodla, že zrušily mnohé ty provozovny. Ale nechci o tom tady teď debatovat. Já když se podívám na inkaso daně z příjmů fyzických osob, přímo na základě daňového přiznání, tak dobře, o 2 miliony korun se zvýšilo mezi lety 2018 a 2019, to je pravda, jinak zase nevidím až tak výrazné dopady do toho inkasa, pardon, miliardy... Já se omlouvám za nepřesnost, miliardy. Ale zhruba 2 miliardy v mezidobí narostly, v roce 2019. Jestli to bylo dáno ekonomickým vývojem nebo evidencí tržeb... Ale když se podíváte na ty roky předchozí, tak ty nárůsty byly velmi nepatrné. Takže já nejsem přesvědčen, že to mělo až takové efekty, o kterých snil Andrej Babiš jako ministr financí, když to předkládal.

Co se týká 3. a 4. vlny, tam si myslím, že ty efekty budou úplně mizivé, protože, stručně řečeno, ve 3. a 4. vlně je všechno to, co není v 1. a 2. vlně, tak je to interpretováno, tak je to definováno v zákoně o elektronické evidenci tržeb. To znamená, to jsou ti živnostníci, řemeslníci, jsou tam ta holičství, kadeřnictví, některé služby, jsou tam i lékaři, v té 3. vlně, soukromí lékaři v té 3. a 4. vlně. Já si nemyslím, že... Většinou jsou to služby, které se vykonávají mimo provozovny, takže je otázka kontroly vůbec té 3. a 4. vlny... Já jsem přesvědčen, že to žádné dopady do inkasa daně z příjmů fyzických osob, nějaké velké, mít nebude. To je můj názor. I z toho důvodu si myslím, že je třeba poskytnout skutečně ten oddech, ten čas na ten oddech, tak jak je v té důvodové zprávě. Paní ministryně mluvila o té důvodové zprávě, vysvětlovala některé pasáže v důvodové zprávě. Možná by bylo, ale to není na konto paní ministryně, by bylo dobré se někdy více věnovat těm důvodovým zprávám, protože pak se to nemusí vysvětlovat na plénu sněmovny nebo na plénu Senátu. Ale nechci tady nikoho kritizovat, jsem toho dalek.

Takže já jsem přesvědčen, že ten návrh toho hospodářského výboru je skutečně rozumný, poskytuje určitý čas, čas těm, aniž si to mnozí možná uvědomili, vznikla ta povinnost 1. května. Když jsem přečetl stanovisko Hospodářské komory, tak nevím, jestli si to vůbec uvědomila i Hospodářská komora, že 1. května všichni daňoví poplatníci mají povinnost postupovat dle zákona o evidenci tržeb. Ano, mnohé ty povinnosti jsou pozastaveny, ale jenom pozastaveny. Takže já jsem přesvědčen, že je potřeba určitý čas poskytnout těmto lidem, a stejně tak vládě, protože současná vláda samozřejmě vždycky bude tvrdit, že je to nejgeniálnější řešení, které bylo převzato z chorvatského modelu. Mimo jiné z toho důvodu, že to má v programovém prohlášení vlády, takže tady já neočekávám žádný posun, paní ministryně bude snášet argumenty, ty a ony, ale já jsem přesvědčen, že třeba některá ta příští vláda po volbách, se na to může podívat objektivněji. Proto je dobré i té vládě poskytnout taky určitý čas na vyhodnocení, tak jak jsem říkal v tom prvním vstupu, na vyhodnocení všech dopadů, pozitivních i negativních, které tento zákon přináší, ale hlavně přinesl by ke spuštění 3. a 4. vlny.

Já vám děkuji za pozornost, pokud nebude pak po diskusi ten návrh zákona schválen ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou, tak bych vás chtěl poprosit skutečně o podporu toho návrhu hospodářského výboru.

Děkuji za pozornost.

