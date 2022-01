Senátor Vosecký: Mají majetek, nemohou tu dávku kvůli tomu v podstatě dostat

reklama

Děkuji za slovo, pane předsedající, dobrý den, pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já bych poprosil pana ministra, já tento zákon podpořím, ale v tom zákonu mi chybí jedna věc. Tady se zapomnělo – nevím kdo, ale to je nepodstatné – se zapomnělo na mladé rodiny, které si uvědomují, že se o sebe musí starat. To znamená, že se starají, mají jedno dítě, dvě děti, tři děti. Starají se o bydlení, tzn. zařídí si bydlení, vezmou si pětimilionový úvěr, v tom bytu bydlí. Teď se jim zvedne elektrická energie, starají se o děti.

A když budou chtít o něco žádat, tak v tuto chvíli oni mají na katastru nemovitostí zapsán majetek za pět milionů. To znamená, oni tu dávku v podstatě nemohou dostat. To je základní problém, který je. Protože u nás je chyba, že úvěry, které nejsou splatné, se nemohou započítávat do dluhů. To znamená, že nemají. Takže tady vidím velký problém, který nutno řešit. Protože když ho nebudeme řešit, tak se dostaneme do problémů, že tyto mladé rodiny nebudou schopny to platit. A vytvoří se tady prostor pro spekulanty a exekutory. To znamená, prosím, aby ministerstvo tuto věc zvážilo, a už jsem to včera na výboru říkal, aby tuto věc zvážilo a v podstatě v co nejkratší době udělalo opravu. Jinak to podpořím, protože to je nutné, ale tady je chyba a je nutno to opravit. Takže děkuji za pozornost a doufám, že tady budete v krátké době a že tuto věc napravíme. Děkuji.

Jiří Vosecký SLK



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Senátor Vosecký: Do IZS jen vneseme chaos Senátor Vosecký: Firmy, které privatizovaly propan-butan, dostaly kolem dvou miliard jako dárek od státu Senátor Vosecký: Ani opozice není úplně bez viny Senátor Vosecký: Dokud nebudou férové přístupy na obou stranách, tak to nebude fungovat

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama